Girona supera el llindar dels 100.000 jubilats per tancar 2017

Les comarques gironines tancaran el 2017 superant el llindar dels 100.00 jubilats després d'acumular prop de 2.000 persones més durant els últims 12 mesos.

Aquest serà el contingent d'assalariats i autònoms dins el sistema de pensions conforme a una regla que, per sisè exercici consecutiu, incorporaran des de l'1 de gener canvis en les condicions d'edat i en els procediments per fixar la quantia de les seves nòmines, d'acord amb les reformes que des de 2013 s'estan aplicant de manera gradual.

Per altra part, ahir es va informar que la pensió mitjana a Girona puja un 2,38% al desembre, fins als 849,83 euros. Les prestacions per jubilació a les comarques gironines se situen en 962,11 euros.

L'edat ordinària de jubilació serà des de gener de 65 anys i sis mesos.

Segons la reforma que es va decidir el 2011, amb el PSOE al Govern, l'edat per jubilar-se augmentaria de manera esglaonada a partir de 2013 fins a arribar als 67 anys el 2027. Durant l'últim lustre ha augmentat a raó d'un mes a l'any i que ho tornarà a fer el 2018. En canvi, a partir de 2019 l'increment serà de dos mesos en cada exercici. No obstant això, els treballadors amb llargues carreres de cotització poden seguir retirant-se als 65 anys sense penalització econòmica.

El 2018, això serà possible per als qui, havent assolit aquesta edat, hagin cotitzat durant almenys 36 anys i mig.

El propòsit de l'augment de l'edat legal de jubilació és abaratir els costos del sistema, allargant la vida laboral, i amb això les aportacions al sistema, i reduint les pensions consumides. No obstant això, l'impacte sobre l'edat efectiva de retirada dels espanyols és ara com ara molt limitat i fins i tot estadísticament nul.

Segons la Seguretat Social, en 2017 els nous jubilats tenen de mitjana 64,2 anys, xifres iguals a les de 2013, primer exercici d'aplicació de la reforma. Aquest resultat s'explica almenys en part per la crisi econòmica, que ha incrementat les jubilacions anticipades forçoses de treballadors acomiadats. D'acord amb la mateixa informació, els autònoms són els únics beneficiaris del sistema que es jubilen, com a mitjana, amb més de 65 anys.

En línia amb l'edat ordinària de jubilació, també es modifica l'accés a les fórmules anticipades. Com a norma general, la jubilació anticipada forçosa (amb acomiadament previ) serà possible a partir dels 61 anys i sis mesos (quatre anys per sota de l'edat ordinària) sempre que s'hagi cotitzat almenys durant 33 anys.

No obstant això, es permet la retirada anticipada amb 61 anys i 30 de cotitzats, segons les condicions anteriors a la reforma, pels qui van resultar acomiadats abans de l'1 d'abril de 2013 i no van tornar a estar d'alta en cap règim de la Seguretat Social i per als qui van resultar afectats per expedients de regulació d'ocupació signats amb anterioritat a aquesta data, en tots dos casos sempre que l'accés a la jubilació es produeixi abans de l'1 de gener de 2019. L'edat mínima per a la jubilació anticipada voluntària també es retarda un mes, fins als 63 anys i sis mesos, amb 35 anys de cotització necessaris.

La jubilació mitjançant contracte relleu, mecanisme profusament utilitzat en moltes empreses durant anys, pateix variacions en l'edat mínima exigida. Serà de 61 anys i 6 mesos si es tenen almenys 34 anys i sis mesos cotitzats i de 62 anys d'haver cotitzat durant 33. L'excepció correspon als treballadors afectats per plans que fosin inclosos en els convenis de les empreses abans d'abril de 2013. En aquest cas, la jubilació parcial serà possible amb 61 anys, sempre que es compleixin abans que finalitzi el 2019.

El mecanisme de còmput de les pensions inicials dels nous jubilats tindrà un altre retoc des de gener: el període de cotització que es tindrà en compte per fixar la base reguladora (sobre la qual després s'apliquen percentatges variables segons l'historial laboral) serà el corresponent als 21 anys anteriors a la jubilació, un any més que el 2017.