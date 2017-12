Anuari economia 2017: La inestabilitat política entela la recuperació econòmica

Catalunya ha viscut un 2017 de bones xifres macroeconòmiques: l'increment del PIB es va situar en el 3,4% anual al tercer trimestre, segons l'Idescat. Tanmateix, els atemptats terroristes del 17 d'agost i la inestabilitat política derivada de l'1-O han entelat la recuperació de l'economia catalana. Més de 3.100 empreses han traslladat la seu fora de Catalunya i a l'octubre es va registrar un descens en les vendes dels comerços (3,9%) i en l'arribada de turistes (4,7%). En canvi, les exportacions segueixen batent rècords. La situació política ha portat també a la intervenció de les finances de la Generalitat per part del govern espanyol i a protestes multitudinàries, com van ser l'aturada de país del 3 d'octubre i la vaga general del 8 de novembre. També hi ha hagut aturades dels treballadors del Metro, del sector del taxi, dels estibadors, dels examinadors de Trànsit o del personal de seguretat de l'Aeroport del Prat.



Trasllats de seus socials d'empreses fora de Catalunya

6 d'octubre

El govern espanyol aprova un decret per facilitar el canvi de seu social de les empreses fora de Catalunya. La decisió del canvi de domicili recaurà sobre el consell d'administració i no sobre els accionistes.

21 de desembre

3.139 traslladen fins a aquesta data la seu social fora de Catalunya des de l'1-O, segons el Col€legi de Registradors.



Intervenció de les finances de la Generalitat

15 de setembre

L'Estat aprova un nou sistema de control de les finances del Govern, de manera que es comença a fer càrrec dels pagaments relacionats amb els serveis públics bàsics.

21 de setembre

El BOE publica l'ordre d'Hisenda declarant la no disponibilitat de crèdit en els serveis que no es consideren bàsics. Els comptes de la Generalitat queden bloquejats. El Govern només pot fer efectius els pagaments compromesos prèviament i certificant per escrit que no es destinen a finançar el referèndum

27 d'octubre

L'aprovació de l'article 155 de la Constitució i la destitució del vicepresident i conseller d'Economia, Oriol Junqueras, i altres alts càrrecs al departament culminen la intervenció definitiva de les finances de la Generalitat.



L'Agència Tributària de Catalunya creix però el govern espanyol la retalla

1 de setembre

L'Agència Tributària de Catalunya assumeix la gestió dels impostos propis i cedits. Obren 14 oficines pròpies a diverses localitats de Catalunya i 13 compartides als ens adherits a la xarxa Tributs de Catalunya. Per fer funcionar les noves oficines se seleccionen 256 treballadors, de manera que l'ATC ja arriba als 700 empleats.

15 de desembre

El govern espanyol aprova una resolució per impedir que l'ATC segueixi centralitzant el pagament d'impostos estatals de les empreses públiques catalanes, cosa que es feia des de l'octubre



Creixement interanual del PIB del 3,4%

15 de desembre

L'Idescat publica la dada de creixement del tercer trimestre, la darrera disponible. L'economia catalana creix un 0,8% en relació al trimestre anterior i un 3,4% en relació a l'any anterior.

24 d'octubre

La Cambra de Comerç de Barcelona rebaixa la previsió de creixement del PIB per al 2018 del 2,7% al 2,5% a causa de la situació "d'incertesa política". També estima que el creixement del quart trimestre del 2017 serà del 0,5%, tres dècimes menys que el tercer.



Taxa d'atur del 12,54%

26 d'octubre

L'INE publica les dades de l'Enquesta de Població Activa del tercer trimestre, les darreres disponibles. La taxa d'atur a Catalunya cau fins al 12,54%. Es tracta de la taxa més baixa des del quart trimestre del 2008, coincidint amb l'inici de la crisi.

4 de desembre

El Ministeri d'Ocupació ofereix les dades de l'atur registrat del novembre, les darreres disponibles: Puja de 7.391 persones al novembre a Catalunya, el major augment en aquest mes des del 2009.



Les exportacions segueixen batent rècords

21 de novembre

El Ministeri d'Economia publica la xifra d'exportacions de les empreses catalanes entre gener i setembre, que assoleixen un nou rècord, amb 52.677 milions d'euros, un 8,4% més que el mateix període del 2016.

21 de desembre

El Ministeri d'Economia publica la xifra d'exportacions del mes d'octubre. Augmenten un 10,2% en relació al mateix mes de l'any passat. Amb 6.300 milions d'euros registren la millor xifra de la història en aquest mes.



Un gran any per al turisme fins als fets del 17-A i l'1-O

31 de juliol

Durant el primer semestre, el nombre de visitants internacionals a Catalunya suma 8,64 milions de persones, el 10,3% més que el mateix període del 2016.

29 d'agost

Barcelona estudiarà l'evolució turística a 30, 60 i 90 dies després del 17-A però de moment no registra cancel€lacions. El comerç i la restauració del centre de la ciutat sí que han notat l'efecte dels atemptats terroristes.

29 de setembre

L'INE publica dades sobre el nombre de turistes estrangers a l'agost: augmenta el 2,3% en relació amb l'any passat. Catalunya es consolida com el territori de l'Estat amb més viatgers internacionals

23 d'octubre

L'INE publica dades sobre les pernoctacions hoteleres al setembre: augmenta el 3% i obté un nou rècord històric.

15 de novembre

El Gremi d'Hotels de Barcelona adverteix que la facturació ha caigut un 13% a l'octubre i anuncia una campanya per revertir la situació.

30 de novembre

Catalunya rep un 4,7% menys de turistes estrangers a l'octubre en relació al mateix mes de l'any passat, segons les dades de l'INE publicades aquest dia.

5 de desembre

La despesa dels turistes internacionals creix un 4,9% interanual a l'octubre a Catalunya, segons les dades de l'INE publicades aquest dia.

21 de desembre

El nombre de pernoctacions hoteleres cau al novembre un 6% en relació al mateix mes de l'any passat, segons les dades de l'INE publicades aquest dia. És el segon mes consecutiu de caiguda, després que a l'octubre l'ocupació baixés un 2,7%, tot registrant les segones millors dades de la història en aquest mes.



Les vendes als comerços noten la incertesa política

28 de novembre

Les vendes als comerços cauen a l'octubre un 3,9% en relació al mateix mes de l'any passat, segons les dades de l'INE publicades aquest dia.



La inflació modera el seu creixement mentre els preus dels habitatges s'enfilen

15 de febrer

Els preus cauen cinc dècimes al gener i situen la inflació en el 3,1%, la taxa més alta dels últims quatre anys.

26 de juny

El preu de l'habitatge de lloguer a Barcelona i Girona ja supera els nivells d'abans de la crisi.

13 de juliol

Els preus pugen una dècima al juny a Catalunya en relació al mes anterior i situen la taxa anual de l'IPC en un 1,7%, la més baixa de l'any.

29 de novembre

El ministre d'Energia, Turisme i Agenda Digital, Álvaro Nadal, estima que el rebut de la llum d'un consumidor tipus de l'Estat s'encarirà un 10% aquest 2017.

7 de desembre

L'INE publica l'índex de preus de l'habitatge del tercer trimestre: Augmenten un 10%, l'increment més alt dels últims deu anys.

14 de desembre

Els preus pugen quatre dècimes al novembre i deixen la inflació anual en l'1,9%. L'increment del cost de les gasolines condiciona a l'alça l'IPC.



Inversió estrangera: Hard Rock i Amazon aposten per Catalunya

10 de juliol

Hard Rock anuncia una inversió de 2.000 milions d'euros al Centre Recreatiu i Turístic de Vila-Seca i Salou. La firma proposa que s'anomeni Hard Rock Entertainment World i que inclogui un casino, 1.100 habitacions d'hotel, 75 botigues i un espai per a concerts per a 15.000 persones. Quan acaba l'any, l'adjudicació de la llicència per fer el complex encara no s'ha concretat.

5 de setembre

Amazon anuncia que obrirà a Barcelona un centre d'investigació en intel€ligència artificial el 2018. És la sisena inversió anunciada a Catalunya, després del gran centre logístic del Prat de Llobregat, els centres de Martorelles, Castellbisbal i dos espais més a Barcelona.

20 de desembre

El Ministeri d'Economia fa pública la dada d'inversió estrangera durant els primers nous mesos de l'any a Catalunya: 2.133 MEUR, un 37% menys que en el mateix període de l'any passat. Pel que fa al tercer trimestre, el Ministeri d'Economia assegura que les inversions van caure un 75%, fins als 519 MEUR, mentre que el Departament d'Empresa denuncia una "manipulació" d'aquestes dades.



Un MWC'17 de rècord

27 de febrer – 2 març

El MWC més multitudinari obre portes amb la presència de més de 108.000 participants, un 7% més que l'any passat, i 2.200 expositors. S'estima que el congrés genera un impacte econòmic de 465 milions d´euros i suposa la creació de 13.213 llocs de treball temporals.



Un 2017 marcat per les vagues

24 d'abril

Els treballadors del Metro de Barcelona comencen aturades de dues hores per torn tots els dilluns laborables com a protesta pel que consideren un bloqueig de la negociació del conveni col€lectiu.

30 de maig

La vaga dels taxistes deixa la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana pràcticament sense servei. El sector protesta contra l'arribada de noves llicències VTC i acusen aplicacions com Uber o Cabify de competència deslleial.

2 de juny

Primera jornada de vaga dels examinadors de trànsit. El col€lectiu reclama a la DGT el pagament de la compensació de la jornada laboral en horari d´estiu de 2014, 2015 i 2016 i millores de les condicions laborals.

5 de juny

Primer dia de vaga d'estibadors, que es repetirà diverses jornades durant el mes de juny. Els estibadors protesten per la liberalització del sector i pel trencament de les negociacions amb la patronal Anesco, que ja no es compromet amb la subrogació dels treballadors.

29 de juny

Els estibadors arriben a un acord amb la patronal i desconvoquen definitivament les vagues previstes. Les empreses accedeixen a subrogar el 100% dels treballadors de càrrega i descàrrega de mercaderies.

4 d'agost

Els vigilants de seguretat d'Eulen de l'aeroport del Prat inicien una vaga els divendres, diumenges i dilluns per reclamar millores en les seves condicions de feina. L'aturada provoca cues als controls de seguretat de l'aeroport del Prat.

27 de juliol

Després de 12 dilluns de vaga, els treballadors del Metro de Barcelona decideixen desconvocar la vaga i accepten la proposta de mediació presentada pel Departament de Treball i avalada per la direcció de TMB.

14 d'agost

Els vigilants dels filtres de seguretat de l'aeroport del Prat, treballadors d'Eulen, inicien una vaga indefinida a l'aeroport del Prat.

17 d'agost

Els treballadors d'Eulen suspenen la vaga a l'aeroport per l'atemptat a les Rambles de Barcelona.

31 d'agost

El laude forçós pel conflicte de l'Aeroport del Prat fixa un complement salarial de 200 euros per 12 pagues per als vigilants d'Eulen i anul€la els expedients i sancions oberts per l'empresa als treballadors durant la vaga d'aquest estiu.

3 d'octubre

Aturada de país a Catalunya contra la repressió de l'estat espanyol arran del referèndum de l'1-O. El Govern xifra en més d'un milió els treballadors que han secundat la protesta.

8 de novembre

Vaga general convocada per la Intersindical-CSC. La protesta es fa notar especialment a l'ensenyament i a les xarxes viària i ferroviària del país, que queden col€lapsades durant bona part de la jornada.

29 de novembre

Una nova vaga de 24 hores convocada per les principals associacions professionals de taxistes deixa pràcticament sense servei Barcelona i altres grans ciutats de l'Estat.



L'aeroport del Prat, entre el creixement intercontinental i la polèmica per les cues

23 de març

Azores Airlines estrena el vol entre Barcelona i Boston, que operarà dos cops per setmana.

11 d'abril

American Airlines preveu que el seu tràfic de passatgers al Prat creixi un 15% aquest 2017 gràcies al nou vol a Chicago.

30 d'abril

Llargues cues a l'Aeroport de Barcelona pel nou control de passaports. Nombrosos viatgers denuncien aglomeracions, retards al vols i manca d'agents de policia espanyola.

15 de maig

Tornen les cues a l'aeroport del Prat.

1 de juny

Level estrena la ruta Barcelona-Los Angeles. L'aerolínia de baix cost mantindrà les connexions a Buenos Aires i Punta Cana durant la temporada d'hivern.

5 de juny

S'enlaira a l'Aeroport del Prat el primer vol de la low cost Norwegian als Estats Units amb 254 passatgers.

25 de juny

Tornen les cues a l'Aeroport de Barcelona tot i l'augment d'agents als controls.

4 d'agost

Els vigilants dels filtres de seguretat de l'aeroport, de l'empresa subcontractada Eulen, inicien diversos dies de vagues que s'allargaran fins al 17 d'agost. Un laude imposat pel govern espanyol acaba amb les aturades.

12 de desembre

AENA dona xifres de passatgers entre gener i novembre a l'aeroport del Prat: 44 milions, un 7,1% més que en els primers onze mesos de 2016, en un total de 300.431 operacions.



Opa sobre Abertis

15 de juny

Atlantia presenta formalment l'OPA sobre la totalitat de les accions d'Abertis a un preu de 16,5 euros.

18 d'octubre

La filial alemanya d'ACS, Hochtief, presenta una contraopa sobre Abertis. L'oferta de l'empresa vinculada a Florentino Pérez és de 18,76 euros per acció, un 13,7% més que la que va fer Atlantia



La borsa tanca per sobre del que va obrir l'any

2 de gener

L'IBEX 35 comença l'any en els 9.418,7 punts.

5 de maig

L'índex selectiu espanyol assoleix el seu màxim anual en els 11.135,4 punts i inicia una progressiva baixada durant la segona meitat de l'any.

4 d'octubre

La borsa espanyola registra la pitjor caiguda anual en perdre un 2,85%, el dia després del pronunciament del rei Felip VI sobre el referèndum de l'1-O.

31 d'octubre

Després de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i de la convocatòria d'eleccions catalanes el 21-D, l'IBEX 35 marca el seu màxim del darrer trimestre en assolir els 10.523,5 punts.



Rajoy promet 4.200 milions per a infraestructures a Catalunya

28 de març

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, anuncia una inversió de 4.200 MEUR en infraestructures a Catalunya fins al 2020. L'Estat preveu destinar 1.900 MEUR a Rodalies aquesta legislatura i arribar als 4.000 MEUR el 2025. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, considera que les promeses d'inversió de Rajoy no deixen de ser un anunci més "com els que s'han vingut incomplint durant anys".