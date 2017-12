L'AIReF calcula que l'impacte de la crisi política serà menor

L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) calcula que l'economia catalana creixerà el 0,7 % en l'últim trimestre de l'any i el 0,8 % en el primer de 2018, cosa que significa que l'impacte de la crisi política podria ser menor a allò pronosticat. L'AIReF va publicar ahir l'actualització del model Mipred Cat amb la dada de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) del comerç minorista català en el mes de novembre, que ha crescut l'1,7 % davant la caiguda del 3,9 % registrada l'octubre La bona evolució d'aquest indicador ha elevat en dues dècimes, del 0,5 % al 0,7 % la previsió de creixement per a l'economia catalana en l'últim trimestre de l'any, segons el Mipred Cat, fet que l'AIReF veu com "un reflex de la reducció d'incertesa que es va registrar durant el mes passat". L'entitat adverteix que el Mipred Cat va recollint l'impacte de les dades que es publiquen en temps real i per tant caldrà esperar les noves dades dels diferents indicadors al desembre i gener per anar coneixent l'evolució de l'economia de Catalunya. En cas de confirmar-se, l'economia catalana estaria creixent gairebé al mateix ritme que la resta del país.