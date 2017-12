L'economia catalana es va desaccelerar al quart trimestre

El Banc d'Espanya ha apuntat que l'activitat econòmica a Catalunya s'hauria desaccelerat al quart trimestre «en major mesura» que la mitjana de les comunitats autònomes.

Així ho ha indicat el regulador bancari espanyol en el darrer informe trimestral de l'economia espanyola en què atribueix aquesta ralentització de l'economia catalana al «pitjor comportament» dels indicadors d'ocupació, turisme i mercat de l'habitatge, entre altres, respecte a l'observat en la mitjana del conjunt de les comunitats, especialment, en les de major pes econòmic.

No obstant, el Banc d'Espanya assegura que la incidència final d'aquest «element de risc» sobre el conjunt de l'economia espanyola al quart trimestre «dependrà de la magnitud i de la persistència que aquest acabi tenint» i afegeix que un «alleujament» del grau de tensió a Catalunya, com el qual es va percebre durant el mes de novembre i les primeres setmanes de desembre, «podria conduir a un escenari de major creixement del producte que el considerat en les projeccions recentment publicades».

Per contra, adverteix, un «hipotètic rebrot» de les tensions els propers mesos «podria portar a un impacte més pronunciat sobre les decisions de consum i inversió dels agents que el que s'infereix a partir de les dades parcials disponibles».

El regulador bancari calcula que el PIB espanyol ha crescut un 0,8% entre octubre i desembre, mantenint-se a un ritme similar al del tercer trimestre. En aquest sentit, assenyala que «l'enfortiment dels mercats d'exportació hauria contrarestat els efectes adversos derivats de l'augment de la incertesa relacionat amb la situació política a Catalunya» i apunta que l'impacte s'hauria manifestat sobretot en els components de la despesa privada interna i en les exportacions turístiques.

D'altra banda, afegeix, des del vessant de l'oferta, els indicadors, tant qualitatius com quantitatius, referits a la indústria manufacturera «han mostrat una trajectòria més favorable que els relatius als serveis, el que resulta coherent amb un millor comportament del component extern de la demanda davant l'intern».

En concret, segons destaca, tant el consum privat com la inversió en béns d'equip haurien reduït els seus ritmes d'avanç en els últims mesos de l'any, mentre que, per contra, la informació d'alta freqüència disponible apunta a un possible enfortiment de la inversió en construcció.

Les dades referides al comerç de béns apunten que la contribució de la demanda exterior neta al creixement del PIB hauria estat positiva, segons el Banc d'Espanya, que preveu un creixement del PIB del 3,1% per aquest 2017, un 2,4% per al 2018 i un 2,1% per al 2019 i 2020.