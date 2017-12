L'arribada de turistes a Catalunya cau un 2,3% al novembre

L'arribada de turistes estrangers a Catalunya va caure al novembre un 2,3%, mentre que a la resta d'Espanya va pujar un 7,4%, segons l'Estadística de Moviments Turístics en Fronteres (Frontur) que elabora l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Espanya va rebre al novembre 4,4 milions de turistes internacionals, amb Canàries com a principal destí, amb més d'1,2 milions de viatgers, seguit de Catalunya, amb 986.712, que en l'acumulat de l'any es va mantenir com la comunitat que més turistes va rebre.

La caiguda en l'arribada de turistes a Catalunya al novembre, un mes que va seguir marcat per la inestabilitat política en aquesta comunitat, es va sumar a la del 4,7% experimentada a l'octubre.

De tornada a les dades en els onze primers mesos del 2017, els principals països emissors van ser el Regne Unit (amb prop de 18,0 milions de turistes i un increment del 7% respecte als 11 primers mesos del 2016), Alemanya (amb més d'11,4 milions de turistes i un creixement del 6,1%) i França (amb gairebé 10,7 milions de turistes i un augment del 0,4%).

En l'acumulat de l'any, Catalunya (amb més de 18,2 milions i un augment del 6,1% respecte al mateix període del 2016) es va mantenir com la comunitat que més turistes rep, seguida de les Balears (amb prop de 13,7 milions i un increment del 6,2%) i Canàries (amb gairebé 13,0 milions i un creixement del 7,9%).

Al novembre, el Regne Unit va ser el principal país d'origen, amb 913.373 turistes, cosa que representa el 20,8% del total i un increment del 5,4% respecte a novembre de l'any passat.

Alemanya i França són els següents països d'origen amb més turistes que visiten Espanya al novembre: Alemanya aporta 594.451 (un 9% més en taxa anual) i França 535.781 (un 0,5% més).

Entre la resta de països de residència cal destacar els creixements anuals dels turistes procedents dels Estats Units (31,5%), Rússia (25,7%) i Països Baixos (13,7%).

Canàries va ser el primer destí principal dels turistes, amb el 28,2% del total, seguida de Catalunya (22,4%) i Andalusia (13%).

La via aeroportuària va ser la que va servir d'entrada al major nombre de turistes al novembre, amb gairebé 3,6 milions, fet que suposa un creixement anual del 7,5%.

Per carretera van arribar un 2,2% menys de turistes que al novembre del 2016 i per ferrocarril un 2% menys, mentre que per port van accedir un 67,3% més.

El nombre de turistes que van utilitzar l'allotjament de mercat (hotels o habitatges de lloguer) com a manera principal va pujar un 6,1% al novembre, mentre que l'allotjament de no mercat (habitatge de familiars o amics o habitatge en propietat) va augmentar un 11,7%.

L'oci, esbarjo i vacances va ser el motiu principal del viatge a Espanya per prop de 3,7 milions de turistes al novembre, fet que suposa un creixement anual del 13,4%, mentre que per negocis, motius professionals van arribar 378.804 (un 9,1% menys) i per altres motius 336.277 (un 21,7% menys).

Al novembre gairebé 3,2 milions de turistes van viatjar sense paquet turístic, fet que suposa un increment anual del 4,9%, mentre que amb paquet turístic van arribar més d'1,2 milions, amb un augment del 14,3%.