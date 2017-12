Què és la vulnerabilitat energètica?

Nosaltres entenem vulnerabilitat energètica com la situació d'una llar que no pot afrontar la factura energètica i per tant, no rep la quantitat adequada de serveis bàsics d'energia (aigua, llum, gas natural€). Això és la denominada pobresa energètica. No obstant això, aquesta circumstància no és aïllada. Les persones que no poden afrontar aquests rebuts sofreixen generalment una falta d'ingressos i recursos que els impedeixen també pagar l'habitatge, l'alimentació, l'educació, la cultura€És una situació general de vulnerabilitat.



Gas Natural Fenosa va llançar a principis d'aquest any un pla de lluita contra la vulnerabilitat energètica. En què consisteix?

El pla d'acció de Gas Natural Fenosa comprèn un paquet de més de 20 mesures que tenen com a objectiu reforçar i sistematitzar la gestió dels clients vulnerables i ajudar als serveis socials i entitats del Tercer Sector en la seva labor amb les persones més vulnerables. En total, suposa una inversió anual de 4,5 milions d'euros.

En el marc d'aquest pla, la Fundació Gas Natural Fenosa està liderant les accions socials. És un projecte estratègic amb el qual volem ser part de la solució de la vulnerabilitat energètica, col·laborant amb les persones vulnerables, les entitats socials i les administracions.



Quines mesures concretes desenvolupa la Fundació en marc d'aquest pla?

Estem treballant en diferents projectes: en primer lloc, estem reforçant la col·laboració i comunicació amb entitats del tercer sector que atenen directament a col·lectius vulnerables, a través de signatures de convenis, creant un telèfon específic on poden contactar-nos, impulsant un voluntariat energètic€També hem creat una Escola d'Energia, amb la qual a través de sessions itinerants formem en qüestions energètiques; i finalment, estem treballant en un projecte de rehabilitació energètica. Hem presentat recentment un estudi de mesures de baix cost que poden realitzar els habitatges vulnerables per millorar el benestar de la seva llar i el proper pas és posar aquestes mitjanes a la pràctica ajudant en la rehabilitació d'habitatges.



Què és exactament una Escola d'Energia?

A l'Escola d'energia oferim formació a famílies vulnerables i a treballadors socials d'ajuntaments i entitats socials amb l'objectiu que aprenguin a entendre la factura energètica i com optimitzar-la i coneguin mesurades d'eficiència energètica. Per facilitar l'assistència als tallers, és una escola itinerant que es desplaça a les seus d'ajuntaments i ONGs.



A quantes persones ha format?

L'Escola d'Energia es va engegar a mitjan abril d'aquest any. Va començar les seves sessions de formació en tres Comunitats Autònomes (Catalunya, Galícia i la Comunitat de Madrid) i ja està treballant també en Comunitat Valenciana i Castella i Lleó, Castella-la Manxa. Tenim previst que al llarg de 2018 l'Escola estengui les seves formacions a altres Comunitats Autònomes del territori.

Des d'abril, l'Escola ha realitzat més de 120 formacions en diferents punts d'Espanya, on ha format a gairebé 1.400 persones vulnerables i treballadors socials d'administracions i entitats socials, en un total de més d'1.250 hores de formació impartides.







Com va néixer la idea del voluntariat energètic?

El voluntariat energètic és una altra de les iniciatives del Pla de Vulnerabilitat. La companyia ja disposava de voluntariats en temes socials i mediambientals però el voluntariat energètic consisteix que treballadors voluntaris de la companyia destinen part del seu temps a ajudar a les entitats socials amb les quals col·laborem (ex. Creu Roja) i assessorar-los en qüestions energètiques.

En concret, amb Creu Roja, cada voluntari de l'empresa forma parella amb un altre d'aquesta entitat social i tenen al seu càrrec a una família vulnerable a la qual assessoren per ser més eficient en l'ús de l'energia. Analitzen la seva factura energètica, recomanen com reduir-la, si poden sol·licitar ajudes com el bo social€



Finalment, podrien donar-nos més detalls de l'estudi de rehabilitació energètica que recentment heu publicat?



Sí. L'estudi Rehabilitació exprés per a llars vulnerables. Solucions de baix cost és un projecte de la Fundació Gas Natural Fenosa, dirigit per l'arquitecte Margarita de Luxán, Catedràtica Emèrita de la Universitat Politècnica de Madrid, que proposa 77 solucions exprés i de baix cost per rehabilitar llars vulnerables. Són mesures senzilles, que van des de la col·locació de catifes en sòls mal aïllats a la instal·lació de persianes, pintures aïllants, canvis en vidres o aïllaments en els murs, per millorar les condicions de benestar tèrmic a l'interior de les cases.