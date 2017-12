ACS aconsegueix el permís del Govern per comprar Abertis per les autopistes

El Govern central ha donat avui el vistiplau a Hochtief per comprar Abertis pel que fa a les concessions d'autopistes de peatge de titularitat pública, encara que la filial alemanya d'ACS encara necessita les autoritzacions relatives a la participació de la concessionària espanyola a Hispasat.

El Consell de Ministres va autoritzar, a proposta del Ministeri de Foment, la transmissió a Hochtief de les accions d'Abertis sempre que prosperi l'opa llançada sobre la concessionària, per la qual cosa també licitació la italiana Atlantia.

La transmissió de les accions d'Abertis, propietària de societats concessionàries d'autopistes de peatge i d'una participació significativa d'Hispasat, ha de ser autoritzada pel Govern, segons la legislació que regula les concessions, va recordat Foment en un comunicat.

El ministeri que encapçala Íñigo de la Serna estudia actualment la sol·licitud d'autorització presentada per Atlantia, que discrepava sobre la necessitat de comptar amb el vistiplau del Govern central i que finalment va presentar la seva petició el 21 de desembre.

En el cas de Hochtief, la sol·licitud va ser remesa un mes abans, el passat 21 de novembre.

«L'autorització es concedeix sense perjudici de les quals addicionalment se sol·licitin i, en el seu cas, pugui atorgar el Consell de Ministres d'acord amb la normativa d'aplicació", explica Foment a la seva nota.

Entre els requisits per aconseguir l'autorització figura que les societats concessionàries hagin realitzat l'explotació de la concessió durant un període mínim de cinc anys, comptats a partir de la data de posada en servei de les autopistes.

A més, s'ha comprovat que es compleix allò previst a la Llei 8/1972, que estableix que les cessions dels contractes hauran de ser totals i que es respecta allò previst sobre la capacitat per contractar amb l'Administració i la solvència exigida per a això.

L'opa llançada per Hotchtief encara està pendent d'aprovació per part de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) que, per contra, ja havia donat llum verda a la d'Atlantia al començament d'octubre. No obstant això, el 7 de desembre i a instàncies de Foment i Energia, l'Executiu va demanar al supervisor borsari que revoqués o anul·lés l'esmentada autorització perquè Atlantia havia de recollir el seu vistiplau.

Dies després, el 21 de desembre, Atlantia, que sostenia que no tenia per què demanar l'autorització de l'Executiu espanyol per tractar-se d'una operació transnacional, va cedir i va presentar la seva sol·licitud.



Guerra des de la primavera

La guerra per Abertis va començar a mitjans d'abril, quan Atlantia va expressar el seu interès per explorar una possible operació corporativa amb la catalana.

Després d'un mes d'especulacions sobre com es materialitzaria la unió, Atlantia va anunciar el 15 de maig el llançament d'una opa «amistosa» sobre el cent per cent d'Abertis a un preu de 16,5 euros per acció, pagador en part amb accions, que suposa valorar la concessionària en 16.341 milions.

El 18 d'octubre, ACS va presentar la seva opa a través de Hochtief a raó de 18,76 euros per acció, preu superior en un 17% al posat sobre la taula pels italians i que suposa valorar Abertis en 18.580 milions.