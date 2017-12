Apple s'enfronta a diverses demandes judicials per alentir els Iphone antics

La companyia tecnològica Apple ha reconegut que els seus terminals iPhone 6, 6s, SE i 7 tenen implementat un algorisme que alenteix el seu rendiment quan el processador aconsegueix pics d'alta potència i evita així que el telèfon s'apagui de forma sobtada. Aquesta funció té la seva raó de ser en l'envelliment progressiu de les bateries, que pot incrementar les possibilitats que això succeeixi. Segons l'associació Alto a l'Obsolescència Programada (HOP) aquesta mesura, adoptada pel fabricant sense prevenir al consumidor, suposa un delicte que pot provocar fins a condemnes de presó als responsables d'Apple.

Apple ha admès l'existència d'aquesta funció a portals com TechCrunch o The Verge després que un usuari del fòrum Reddit assegurés que el seu iPhone 6s havia millorat el seu rendiment després de reemplaçar-li la bateria. A més, les proves realitzades pel desenvolupador John Poole en la plataforma Geekbench havien certificat baixades de rendiment en iPhone 6s i 7 a partir de les versions 10.2.1 i 11.2.0 del sistema operatiu iOS, respectivament.

L'empresa nord-americana ha explicat en la seva resposta que les bateries d'ió liti es converteixen en «menys capaces de cobrir pics de demanda de corrent» en condicions com el fred, la baixa càrrega de bateria o l'envelliment per l'ús. Com a conseqüència, els telèfons poden «apagar-se de forma inesperada» per protegir els seus components electrònics.

Com a solució, Apple va implementar «l'any passat» una característica en els iPhone 6, 6s i SE per suavitzar aquests pics d'exigència «només quan és necessari prevenir que el dispositiu s'apagui de forma inesperada durant aquestes condicions». A més, la companyia ha estès la implantació d'aquesta funció a iPhone 7, dins de l'actualització a iOS 11.2, i preveu afegir-la a «altres productes» en el futur.

TechEdge ha relatat que aquests models antics d'iPhone aconseguien nivells de potència de processador que les seves bateries eren incapaces d'alimentar. L'eina de gestió de rendiment introduïda per Apple serveix per limitar la potència disponible de la bateria o distribuir la demanda d'energia durant diversos cicles.