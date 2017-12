El Govern manté el límit de 250.000 euros per al règim de mòduls dels autònoms

els treballadors per compte propi del transport eren un dels principals afectats per la mesura anunciada i que s´ha descartat.

els treballadors per compte propi del transport eren un dels principals afectats per la mesura anunciada i que s´ha descartat.

El Consell de Ministres ha aprovat un decret llei pel qual es prorroguen i aproven diverses mesures tributàries i altres mesures urgents en matèria social, entre les quals una que manté el llindar màxim de facturació a tributar pel règim de mòduls dels autònoms en l'IRPF en 250.000 euros per a l'any 2018, el mateix topall que en l'exercici 2017, després de descartar el Govern finalment la seva baixada.

En concret, manté per al 2018 els límits que delimiten el mètode d'estimació objectiva en l'IRPF i en el Règim Especial Simplificat i el Règim Especial de l'Agricultura, Ramaderia i Pesca en l'IVA, igual que en els exercicis 2016 i 2017.

Així, es prorroguen els límits que estaven vigents fins ara: per al volum de rendiments íntegres, es manté en 250.000 euros; els ingressos procedents de factures emeses a altres empresaris, professionals o persones jurídiques, en 125.000 euros; i el volum de compres, en 250.000 euros.

Així mateix, quant al termini de renúncia, que habitualment és durant el mes de desembre de l'exercici anterior a l'entrada en vigor, s'estableix que serà d'un mes a partir de l'endemà al de la publicació del decret llei.

La Federació Nacional d'Associacions de Treballadors Autònoms-ATA, ha agraït que el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública hagi atès la seva petició en prorrogar un any els límits de facturació per a autònoms per mòduls, la qual cosa ajudarà a més de 450.000 autònoms a romandre en aquest tipus de tributació fiscal.

ATA recorda que dels 3,2 milions d'autònoms, 1,5 milions ho fan mitjançant l'estimació directa, més de 450.000 pel sistema de mòduls i la resta com a societats. Una vegada aprovada la pròrroga dels mòduls, el decret passa al Congrés per a la seva convalidació, per la qual cosa ATA demana a tots els grups al Congrés que donin suport a la mesura.



Petició de suport

«De la mateixa manera que es dona suport als treballadors per compte d'altri amb ingressos més baixos, demanem que es faci costat als treballadors autònoms amb ingressos més baixos, molts d'ells transportistes que estan en el sistema de mòduls, i que de no estar-ho veurien perillar seriosament la seva activitat», va assenyalar el president de ATA, Lorenzo Amor.

D'aquesta forma, s'atén una de les peticions que realitzaven les organitzacions d'autònoms i s'evita que uns 100.000 autònoms quedin fora d'aquest sistema de declaració objectiva de forma automàtica, segons càlculs de UPTA, que venia reclamant que el Govern aprovés el decret llei per prorrogar el topall per al règim de mòduls dels autònoms almenys un any més.

Per la seva banda, UPTA va recordar que el Règim de Mòduls afecta especialment al sector del transport de mercaderies, sector que emet factures habitualment a empreses i que tenen moltes despeses vinculades a l'activitat, especialment el cost del combustible i del manteniment dels vehicles.

«El problema afecta de manera directa activitats tan importants com el comerç minorista, l'hostaleria, el taxi i, com s'ha indicat, el transport de mercaderies, tant el transport lleuger com el pesat», va assenyalar.