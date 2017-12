La guerra comercial que no ha arribat

La guerra comercial no va succeir. Prepari's per a algunes batusses. Ocupava els primers llocs en les llistes que tenien molts observadors del que podria sortir molt malament el 2017. La compra i venda de béns i serveis a través de les fronteres no només va augmentar aquest any, sinó que també va créixer més del previst. L'any que ve podria posar a prova si aquesta és una tendència duradora o simplement un accident que va fer cas omís a la política.

En part cal agrair-ho a una expansió econòmica global més vigorosa. També hauria de reconèixer-se la resiliència del sistema internacional: les cadenes de subministrament que s'estenen per tot el món van trigar dècades a desenvolupar-se i no desapareixeran de la nit al dia per alguns tuits de vostè sap qui. Les àmplies forces en funcions són més grans que un home.

Això de nou em fa preguntar-me si la política, un camp on molts periodistes se senten amb la màxima comoditat, està sobrevalorada en la seva capacitat per influir sobre els corrents econòmics subjacents. Digui'm determinista econòmic; el món no s'ha acabat malgrat les disputes geopolítiques d'esquerra i dreta.

Això no significa que no existeixin punts crítics que poden convertir-se en un gran problema si canvia l'entorn econòmic i del mercat. I això no significa que el mapa de comerç no s'estigui reconfigurant.

Alguns comentaris breus sobre el segon punt. L'acord de lliure comerç entre Japó i la Unió Europea, recolzat pels líders al juliol, apunta a eliminar gairebé tots els aranzels entre tots dos socis. Onze nacions deixades en l'altar de l'Acord d'Associació Transpacífica per Donald Trump estan pressionant amb la seva pròpia versió sense Estats Units. Hi ha iniciatives en marxa per unir les economies de la Indoxina i Birmània més estretament amb Xina.

La globalització pot estar canviant el seu aspecte, però no està morta. És un error barrejar acords comercials multilaterals d'enorme grandària, com hem arribat a entendre'ls, amb el comerç mundial. Els acords importants poden existir sense aquests tractats importants.

Mirem el Tractat de Lliure Comerç d'Amèrica del Nord (TLCAN), una minicrisi que s'aproxima. És previsible que les negociacions no tinguin cap impuls fins que Trump anunciï la seva intenció de retirar-se de l'acord que ja té un parell de dècades. Stop! Pari. No és que les parts estan renegociant, no renunciant? Potser els EUA, Canadà i Mèxic no van esquivar amb prou feines un problema quan els republicans dels estats agrícoles li van explicar a Trump el dany que causaria el terme de l'acord en parts del país profundament lligades al partit?

Sí, però les negociacions no estan anant a cap lloc. L'última ronda, fora de Washington, ni tan sols va tenir presència ministerial. Els polítics solen olorar un cadàver. Les coses podrien encaminar-se al març, quan és possible que les negociacions facin un recés per les eleccions presidencials de Mèxic l'1 de juliol. Pot acabar sent una oportunitat massa temptadora perquè Trump digui que abandona el tractat.Un gairebé pot veure el tuit ara: «Mèxic i Canadà no prenen de debò als EUA. Vaig dir quan em van escollir que sempre posaria als Estas Units primer!».

N'hi ha més per difondre que només un tuit, per descomptat. La retirada exigeix un avís previ de sis mesos a Mèxic i Canadà. Llavors, el nou president mexicà tindria tres mesos per arribar a un acord. Fonamentalment, també li donaria temps a aquests mateixos republicans del cinturó agrícola i al poder de lobby de K Street perquè se sumin i modelin els resultats. El mateix passa amb els poderosos lobbies del nord i el sud. En qualsevol punt del procés, l'administració podria fer marxa enrere.

I no oblidem els tribunals. Les presentacions instantànies contra les prohibicions de viatge de Trump podrien servir de model aquí. «Fora» del TLCAN no necessàriament significaria estar fora. Fins i tot pot portar a estar «dins». Com un annex, el Congrés, en la seva grandesa deliberativa, pot pressionar per mantenir sense canvis els nivells d'aranzels subjacents.

No és clar quin abast té el president per actuar tot sol. La legislació d'implementació del TLCAN romandria en els llibres tret que el Congrés la derogui. I el Congrés té una àmplia autoritat constitucional sobre el comerç.

Mentrestant, al món real, les coses se segueixen carregant en trens, automòbils, camions, vaixells i avions de càrrega. Els meus col·legues de Bloomberg Enda Curran i Andrew Mayeda van informar projeccions del Fons Monetari Internacional que apunten al fet que el volum de comerç de béns i serveis augmentaria un 4,2 per cent aquest any, enfront del 2,4 per cent de 2016.

Caram quina «guerra»!