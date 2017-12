La inflació es frena pels carburants al desembre i acaba l'any en l'1,2 %

Els preus han acabat l'any amb la taxa d'increment interanual més baixa de tot l'exercici -un 1,2% per la menor pujada dels carburants- però que resta poder de compra a pensionistes i funcionaris.Segons la dada avançada avui per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), l'evolució de l'IPC de desembre estaria mig punt per sota de la de novembre i lluny del 3% amb el qual va iniciar l'any.

Des del Govern ja havien apuntat fa unes setmanes a «una desacceleració addicional» dels preus fins al voltant de l'1%, nivells més propers a l'evolució de la inflació subjacent, que no té en compte els elements més volàtils (energia i aliments)