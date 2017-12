El patrimoni dels fons d'inversió assoleix màxims històrics

El volum d'actius dels fons d'inversió nacionals ha assolit els 262.449 milions d'euros a tancament de desembre, la qual cosa suposa un nou màxim històric en superar la dada 261.076 milions d'euros corresponent a maig de 2007, segons dades provisionals facilitades per Inverco. Els fons d'inversió recuperen així la totalitat de l'ajust patrimonial derivat de la crisi financera, que a Espanya es va allargar fins a 2012.

Al desembre, el patrimoni dels fons d'inversió s'ha incrementat en 1.748 milions d'euros pel que fa a novembre (+0,7%). En el conjunt de 2017, els fons han experimentat un creixement de més de 27.000 milions d'euros, un 74% per sobre del registrat en 2016.

CaixaBank AM continua sent la gestora de fons que acumula un major patrimoni, amb una quota del 16,79% del volum total d'actius al desembre (44.076 milions d'euros), per davant de Santander AM, amb el 14,59% (38.289 milions), BBVA AM, amb el 14,41% (37.808 milions), Sabadell AM, amb el 6,27% (16.464 milions) i Bankia Fons amb el 5,78% (15.180 milions).

Al desembre es va mantenir la tendència positiva experimentada al llarg de l'exercici i es van registrar subscripcions netes per 1.079 milions d'euros, per la qual cosa s'acumulen entrades de 20.500 milions d'euros en 2017, enfront dels 13.820 milions en 2016. Des del mínim de patrimoni marcat al desembre 2012, més de 117.692 milions d'euros d'estalvi de nous partícips han entrat a formar part de l'actiu dels fons d'inversió.

El nombre de comptes de partícips en Fons d'Inversió nacionals va augmentar al desembre es va incrementar en 55.322 en el mes i se situa en 10,3 milions. Els fons van registrar una rendibilitat del 0,15% al desembre, mentre que la rendibilitat acumulada durant l'any se situa en el 2,74%.