Catalunya estrena l'any amb puges de preus de l'aigua, el gas i el transport

Catalunya estrenarà l'any 2018 amb un increment en les factures de l'aigua i del gas, i en les tarifes dels peatges i del transport públic, que en aquest últim cas suposa la primera pujada tarifària en cinc anys.

Encara que el Govern ha congelat la part regulada de la factura del gas i l'electricitat, les tarifes d'últim recurs (TUR) del gas natural, les que tenen principalment els consumidors domèstics, pujaran a partir de l'1 de gener un 6,2% de mitjana respecte a l'últim trimestre del 2017, a causa de l'ascens del preu del gas en els mercats internacionals.

La bombona de butà arrenca l'any sense variacions i seguirà costant 14,45 euros després de pujar 30 cèntims en la revisió de novembre. La pròxima revisió està prevista per al tercer dimarts de gener.

En el cas de l'electricitat, que ha acumulat un increment entorn del 10% el 2017, es desconeix encara com evolucionarà en l'arrencada de 2018, si bé en el primer trimestre de l'any sol augmentar el preu de l'electricitat.

La T-10, el títol de transport més utilitzat a l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que s'usa en metro, autobús i tramvia, Ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies, costarà l'any que ve 10,20 euros, 25 cèntims més que fins ara.

Les tarifes del transport públic a l'àrea metropolitana de Barcelona augmentaran al voltant d'un 2%, després de cinc anys de contenció de preus.

Totes les modalitats de títols de transport augmenten, excepte les T-Jove per a famílies monoparentals o nombroses en les seves modalitats general i especial, que es mantenen en els 84 euros i en 52,50 euros, respectivament.

El bitllet senzill passa a costar cinc cèntims més, fins als 2,20 euros, la T-Mes passa dels 52,75 euros als 54 euros, i la T-50/30 passa dels 42,50 euros als 43,50.



També l'aigua

Respecte a la factura de l'aigua, pujarà un euro de mitjana per a la majoria de la població catalana, la que viu en el centenar de municipis que reben aigua de l'empresa Aigües Ter-Llobregat.

I és que l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha decidit, amb el suport dels representants de la Generalitat, augmentar el preu de l'aigua que subministra Aigües Ter-Llobregat (ATLL) un 11,88%.

L'ACA justifica aquest increment perquè el contracte que regula la cessió de la gestió d'ATLL al consorci encapçalat per Acciona obligava a una actualització quinquennal de la tarifa.

La tarifa que s'augmenta és la d'ATLL, és a dir, el preu de l'aigua que aquesta societat ven a les subministradores finals que operen a l'àrea metropolitana de Barcelona.

Fonts del sector c han explicat que el preu que suposa l'aigua en el total de la factura augmentarà entre un 4 i un 6% als municipis que reben aigua d'ATLL, i que en el cas de la ciutat de Barcelona l'increment del preu de l'aigua -no del conjunt de la factura- serà del 4,1%.



Els peatges més cars

Quant a les autopistes que depenen de l'Estat, pujaran un 1,91%, un fet que suposa el primer increment en tres anys. Els peatges de les autopistes i túnels que depenen de la Generalitat pujaran de la seva banda una mitjana de l'1,6% a partir del dia 1 de gener.

En telecomunicacions, Telefónica congela la seva quota d'abonament, que es manté en 14,33 euros, un preu que no ha variat des de 2013.

Sí pujarà, a partir de l'1 de gener, el franqueig de les cartes i targetes postals ordinàries amb destins nacionals, que passarà a costar 55 cèntims, cinc cèntims més.

Malgrat aquest increment dels preus de tots aquests serveis bàsics, les pensions públiques pujaran un 0,25% per cinquè any consecutiu, l'increment mínim garantit per llei mentre el sistema sigui deficitari.

En contrapartida, el Sou Mínim Interprofessional pujarà un 4% el 2018, de tal manera que la retribució mínima legal quedarà fixada per al 2018 en 736 euros mensuals repartits en 14 pagues, fet que suposa un total anual de 10.304 euros.