L'Estat perd quan és la banca

Bankia costarà car. Les ajudes milionàries a Bankia no es recuperaran, seran a fons perdut de l'Estat. La cartera d'accions que l'Estat té a través del FROB ha caigut fins al 60% del capital i té de termini fins a desembre del 2019 per completar la privatització.

l'Estat li sortirà car fer de banca. Tot sembla indicar que una part important de les ajudes milionàries que va injectar a través del FROB en BFA (la matriu de Bankia que va ser nacionalitzada amb el rescat) no es recuperarà. Seran ajudes a fons perdut per digerir un dels majors crebants econòmics de la història bancària del país.

Fins ara, l'Estat ha recuperat 2.656 milions d'euros dels 22.424 que va aportar el maig de 2012 per evitar la fallida de Bankia, la qual cosa suposa menys del 12% del total. El febrer de 2014 l'Estat va vendre el 7,5% del capital de l'entitat per un import de 1.304 milions d'euros.

A aquesta quantitat es van sumar diverses devolucions en forma de dividends amb càrrec als comptes de 2014, 2015 i 2016. Així, el juliol de 2015 l'Estat va ingressar 128 milions d'euros amb el primer dividend de la història de Bankia.

El març de 2016 l'entitat va abonar un segon amb càrrec als comptes de 2015, amb el qual l'Estat va ingressar 195 milions d'euros. I el tercer dividend pagat fins avui va ser el de març de 2017, que va reportar a les arques públiques uns ingressos de 211 milions.



Vendes d'accions

La setmana passada l'Estat va tancar la venda d'un segon paquet d'accions de Bankia. En aquest cas va ser un 7% pel qual va obtenir 818 milions d'euros. La cartera d'accions que l'Estat té a través del FROB s'ha reduït fins al 60,6% del capital i té de termini, en principi, fins a desembre de 2019 per completar la privatització.

En dos anys sembla difícil que l'Estat aconsegueixi vendre el seu paquet d'accions sense incórrer en pèrdues. Els títols de Bankia cotitzen ara a quatre euros enfront dels sis als quals l'Estat va entrar en 2012 al capital del banc. Per tant, per no perdre diners respecte a les ajudes injectades les accions haurien de revalorar-se en dos euros, el 50%.

Tenint en compte que des de principi d'any l'entitat acumula una pujada del 7,5% en Borsa, tots els experts financers coincideixen a apuntar que l'objectiu sembla inassolible, fins i tot en un escenari favorable de pujada de tipus d'interès en la banca i de bon acolliment als mercats de la fusió amb BMN, que entrarà en vigor l'1 de gener.

Segons les últimes estimacions del Banc d'Espanya, l'import recuperable per l'Estat en el cas de Bankia és de 9.260 milions d'euros, amb el que el forat seria de més de 10.000 milions.

Per tapar la ferida, tant l'adreça del banc com el Ministeri d'Economia d'Espanya cada vegada esgrimeixen amb més força que si no s'hagués pagat amb diners públics el flotador de Bankia, el cost de l'enfonsament hauria estat major en termes de pèrdua de dipòsits que el Fons de Garantia no hauria pogut retornar i en termes d'inestabilitat per al conjunt del sistema financer. És a dir, que donen per ben emprades les ajudes a fons perdut.