Les matriculacions de turismes a Catalunya augmenten un 7% durant el 2017

Les matriculacions de turismes a Catalunya han crescut un 7% durant el 2017, concretament fins a les 190.480 unitats, respecte les dades de gener a desembre de l'any anterior, segons ha informat aquest dimarts la patronal del sector formada per Anfac, Faconauto i Ganvam. Aquesta dada representa una quota de mercat del 15,4% del total de l'Estat, on les matriculacions al llarg de l'any passat es van enfilar fins als 1,2 milions, un 7,7% més que el 2016. En la línia de tot el 2017, el canal de particulars ha estat el que ha registrat un menor creixement, del 4,4%, mentre que han estat les empreses i empreses de lloguer han registrat taxes interanuals de creixement més elevades, amb un 12,8% i un 9,2% d'increment, respectivament. La patronal ha qualificat el 2017 com un "bon exercici" però ha advertit que la mitjana del parc és "molt elevada", de 12 anys, que fa que els vehicles sigui "molt més contaminants menys segurs".

Pel que fa només el desembre, les vendes van créixer un 8,2% respecte el mateix mes del 2016 a Catalunya, amb 15.986 unitats i una quota del 15,5%, mentre que a l'Estat l'increment va ser del 6,2%, fins als 102.493 turismes.

L'Anfac recorda que els 1,23 milions de matriculacions a l'Estat durant el 2017 només representen un 6,4% més que de les aconseguides en el 2008, quan es va marcar l'inici de la crisi. "Si comparem 2017 amb l'exercici del 2007, que es va tancar amb 1,6 milions de registres, estaríem encara un 23,5% per sota de les xifres assolides pel mercat abans de la crisi", assenyala el director de comunicació d'Anfac, Adolfo Randulfe.