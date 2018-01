El preu de l'habitatge nou creix un 5% el 2017, la major pujada en 10 anys

El preu de l'habitatge nou ha crescut un 5% durant el 2017 a Espanya, segons l'Informe de Tendències del Sector Immobiliari de la Societat de Taxació. Segons l'informe, en la segona meitat del 2017 el preu mitjà de l'habitatge nou a Espanya va augmentar un 3,3% a les capitals de província, arribant als 2.227 euros per metre quadrat i duplicant el creixement del primer semestre, quan es va situar en un 1,7%. Segons l'estudi, el preu mitjà d'un habitatge tipus de 90 metres quadrats situat en una capital de província és de 200.400 euros. A la resta de ciutats estudiades -que no són capitals de província- el preu mitjà d'un habitatge nou s'ha situat en 1.580 euros el metre quadrat, el que suposa un augment del 1,6% respecte a desembre de l'any anterior.

Les capitals de província, liderades per Barcelona (3.865 euros per metre quadrat), Sant Sebastià (3.441 euros/m2) i Madrid (3.167 euros/m2). D'altra banda, Badajoz (1.155 euros/m2), Càceres (1.138 euros/m2) i Ciudad Real (1.160 euros/m2) segueixen sent les capitals que presenten els preus més baixos.

Per comunitats autònomes, Catalunya (3.452 euros/m2), és la comunitat amb preus més alts seguida per Madrid (3.167) i País Basc (2.596).