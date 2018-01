Les vendes de vehicles elèctrics es dupliquen

Les matriculacions de vehicles elèctrics purs i híbrids endollables es van situar en 13.021 unitats en 2017, la qual cosa representa una pujada del 110,6% respecte a 2016 (6.180 unitats), superant per primera vegada la barrera dels dos dígits, segons dades de l'Associació Empresarial per al Desenvolupament i Impuls de Vehicle Elèctric (Aedive). Entre gener i desembre de 2017, es van comercialitzar 9.671 vehicles 100% elèctrics al mercat espanyol un 107,8% més si es compara amb les 3.350 unitats matriculades en 2016. Per la seva banda, els híbrids endollables van registrar un volum comercial de 3.350 unitats, un 119,38% més.