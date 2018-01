L'atur a Girona es redueix un 6% durant el 2017 i acaba l'any en 41.742 desocupats

L´atur registrat a la demarcació de Girona ha caigut en 2.677 persones durant el 2017 i acaba l'any en 41.742 desocupats, segons va informar ahir el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. Aquestes xifres representen una reducció de l´atur del 6,03% en termes interanuals. Es tracta del millor tancament d´any en xifres absolutes de desocupació des del 2007 a la demarcació, any en el qual es va situar en 25.091 desocupats. En termes mensuals, la desocupació s´ha reduït a les comarques gironines en 371 persones entre novembre i desembre, l´equivalent a una baixada del 0,88%. Així mateix, l'economia catalana ha tancat el 2017 amb un total de 418.018 aturats registrats, 35.627 menys que el desembre de 2016, el que equival a un descens interanual del 7,85%. A nivell català també és el millor tancament d´any en xifres absolutes de desocupació des del 2007.

Pel que fa a la contractació a la demarcació de Girona, s'han signat 17.173 contractes durant el mes de desembre, és a dir 2.287 contractes menys en relació al novembre la qual cosa suposa un descens de l'11,75%. En termes interanuals, la contractació a les comarques gironines ha caigut un 0,32% amb 55 contractes menys. Dels 17.173 contractes, la gran majoria –14.774, és a dir el 86% del total- són temporals, mentre que només 2.339 són indefinits.

L'economia catalana ha tancat el 2017 amb un total de 418.018 aturats registrats, 35.627 menys que el desembre de 2016, el que equival a un descens interanual del 7,85%, segons les dades facilitades pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. També per al conjunt de Catalunya es tracta del millor tancament d´any en xifres absolutes de desocupació des del 2007.

El nombre de desocupats inscrits a les oficines del SOC ha baixat entre novembre i desembre en 4.444 persones, el que representa una caiguda de l´1,05%. Al conjunt de l'Estat, el 2017 ha tancat amb un total de 3.412.781 desocupats, el que representa una reducció de 290.193 persones en relació al desembre de 2016 i equival a un descens del 7,84%. A nivell mensual, l´atur ha baixat en 61.500 persones (-1,77%) a tot l´estat espanyol entre novembre i desembre.



Reducció menys accentuada

Des de la patronal Pimec va alertar que l'habitual reducció de l'atur al desembre per l'estacionalitat de l'economia de Catalunya ha estat «lleugerament menys accentuada» aquest any en termes intermensuals.

La patronal constata que, no obstant, en termes interanuals es manté la tendència a la baixa, amb reduccions properes al 8%, i va destacar que la disminució d'aturats es produeix de forma generalitzada en tots els sectors, encara que amb més intensitat en la construcció i la indústria.

Pimec assenyala que el balanç positiu de reducció en el nombre d'aturats coincideix amb un increment de l'afiliació, que continua en xifres per sobre del 3% (3,5% a Catalunya i 3,4% en el conjunt d'Espa­nya).

Per la seva part, el sindicat CCOO va alertar de la creixent precarietat laboral pel fet que se segueix en «un model de creixement feble i sense consolidació d'un canvi de model productiu». El desembre de 2017 ha deixat una xifra de 418.018 persones registrades, una reducció interanual del 7,9%, 35.627 aturats menys que fa un any. El sindicat remarca que tot i la disminució Catalunya té més de 400.000 persones que cerquen feina i a això cal afegir-hi «l'efecte desànim» com la no renovació de la demanda d'ocupació. Així mateix, CCOO assenyala que les dones continuen sent les més perjudicades davant una recuperació del mercat de treball «desigualitària i inestable».

CCOO remarca que es redueix l'atur a tots els sectors respecte ara fa un any i destaca el cas de la construcció i la indústria, que ho han fet amb una intensitat força superior a la resta. Això no obstant, lamenta que continua la diferència de ritme entre homes i dones en relació a la manca d'ocupació. Així mateix, indica que la recuperació del mercat de treball es tradueix en treball precari i en increment de les desigualtats.