El preu de l'habitatge de lloguer augmenta un 12,9% a Girona durant el 2017

El preu de l'habitatge de lloguer de segona mà ha augmentat un 8,8% a Catalunya durant el 2017 i se situa en 14,4 euros mensuals per metre quadrat quan al desembre de 2016 la mitjana catalana era de 13,3 euros el metre quadrat, segons un estudi publicat pel portal immobiliari Idealista. Segons l'informe, el preu del lloguer d'habitatge creix a totes les demarcacions catalanes però disminueix a la ciutat de Barcelona. El creixement més pronunciat es produeix a Tarragona amb un increment del 18,8% que situa el preu mensual del metre quadrat en 7,2 euros; seguida de Girona que creix un 12,9% i se situa en els 8,2 euros; Lleida creix un 8,7% fins els 5,6 euros; i la demarcació de Barcelona augmenta un 3,5% i es manté com la demarcació més cara amb 15,8 euros el metre quadrat. En canvi, a la ciutat de Barcelona el preu de l'habitatge de lloguer es redueix un 2,4% fins els 17,5 euros mensuals per metre quadrat.

Fa dotze mesos el preu del lloguer a Barcelona se situava en 17,9 euros el metre quadrat i al setembre de 2017 s'enfilava fins els 18,3 euros. Durant el quart trimestre s'ha produït un descens del 4,6% fins els 17,5 euros registrats al desembre per Idealista. Els districtes més cars són Sant Martí (19,2 euros el metre quadrat) i Ciutat Vella (18,9 euros) mentre que els menys cars són Nou Barris (12,3 euros) i Horta Guinardó (13,3 euros). Pel que fa a l'estat espanyol, segons Idealista, el preu del lloguer ha acabat l'any en 9,7 euros el metre quadrat la qual cosa suposa un increment del 18,8%.