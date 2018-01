Un de cada quatre habitatges d'ús turístic és il·legal

El 74% de l'oferta potencial d'apartaments i habitatges d'ús turístic a Catalunya ja s'ha regularitzat. Es tracta de 370.600 places d'aquest tipus d'allotjament d'ús turístic repartides en més des de 65.000 establiments, segons un comunicat del Departament d'Empresa i Coneixement. La Direcció General de Turisme va iniciar el procés de regularització el 2012 amb l'estimació que hi havia 500.000 places d'apartaments i habitatges d'ús turístic per regularitzar de les quals 370.000 ja s'adapten a la normativa per poder exercir com a a allotjament turístic. Durant aquest període s'han obert 1.079 expedients sancionadors a propietaris i gestors de 3.415 habitatges d'ús turístic no regularitzats amb 18.785 places d'allotjament il·legal. Dels expedients oberts, se n'han resolt 850 amb imposició de multes que en global superen els 4 milions d'euros.

La immensa majoria dels 65.000 establiments són habitatges d'ús turístic (64.769). De les prop de 370.600 places, només 14.289 són d'apartaments turístics i la resta -356.232- són d'habitatges d'ús turístic. La demarcació amb més establiments regularitzats des de 2012 és Girona amb 28.335 habitatges d'ús turístic, seguida de Tarragona amb 17.432, Barcelona i les comarques centrals amb 16.944, i Lleida amb 2.058.

Pel que fa als expedients iniciats, la majoria són a la demarcació de Barcelona (410) –sense comptar les sancions a la ciutat de Barcelona-, seguida de Tarragona (293), Girona (280) i Lleida (96). D'altra banda, la Direcció General de Turisme destaca positivament que la col·laboració de les plataformes intermediàries en el compliment de la normativa ha millorat, especialment en la presentació de l'oferta d'allotjaments dels seus webs.