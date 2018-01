El càlcul de la petjada hídrica

Que hem viscut a Girona la tardor menys plujosa dels últims 45 anys se'n feien ressò els mitjans els últims dies. Que la tendència és cap a un disminució de la pluja sembla evident, és per això que ens haurem d'anar acostumant a no malbaratar l'aigua i a produir els mateixos aliments reduint-ne al màxim el consum. Comencem l'any parlant de la petjada de l'aigua –fa mesos que estem parlant de la petjada de carboni– perquè cal que ens anem mentalitzant de la necessitat de viure, a tots els nivells, la petjada hídrica. Verdcamp Fruits calcula en la seva producció de síndria Fashion l'indicador per caracteritzar el volum d'aigua emprat amb l'objectiu de reduir un 30% el consum i un 40% el de fertilitzants, i el realitza de forma pionera a Europa. Però també el càlcul s'estén a la petjada de carboni. Aquest còmput es verifica en 10 cultius hortofructícoles, botó de mostra d'una notorietat que han posat a aquesta empresa familiar al mapa de la innovació en aquest àmbit, que es reflecteix en el interès de les cadenes de distribució internacionals pels seus productes.

És una empresa familiar sensible a la sostenibilitat mediambiental. «En un entorn turístic com és la costa de Tarragona, mantenim la petjada verda amb la producció agrícola», sosté Ernest Mas, responsable tècnic de cultius a Verdcamp Fruits. Són 300 hectàrees, la majoria de producció integrada i unes 70 d'ecològica a Cambrils d'una empresa familiar pionera a Europa en realitzar el càlcul i verificació de la seva petjada hídrica i de carboni en el cultiu de síndria Fashion, d'acord amb les metodologies internacionals més reconegudes (Water Footprint Network, PAS 2050). «És més innovador dir que treballem sobre la verificació del càlcul de petjada hídrica per arribar a estalviar aigua i fertilitzants», assenyala Mas. Les mires estan posades a aconseguir la reducció d'un 30% en el consum d'aigua i d'un 40% en fertilitzants a Síndria Fashion. Verdcamp Fruits està revolucionant el cultiu de la síndria. Pertany a les 17 empreses agrícoles que la conreen a Espanya i és l'única a Catalunya. «Com que és un cultiu d'estiu el consum d'aquests ensums és important, per la qual cosa ens hem iniciat en el càlcul i la verificació de la seva petjada hídrica», afegeix.



Què comporta la petjada hídrica?

La petjada hídrica no és més que un indicador que mesura el volum d'aigua utilitzat per produir, en aquest cas, la unitat de sanitat Fashion, però tenint en compte el volum d'aigua consumit i contaminat en la producció. Per obtenir-la, es combina la petjada hídrica verda o fracció d'empremta que procedeix directament de l'aigua de pluja i que s'emmagatzema a terra en capes superficials a l'abast de les plantes. D'altra banda, es té en compte la petjada blava o l'aigua que procedeix o es capta de fonts naturals o artificials mitjançant instal·lacions operades per l'home. I finalment, l'empremta (petjada) gris es refereix al volum d'aigua contaminada en els processos. Ernest mostra com es mesura la petjada hídrica a la pràctica. «Vam començar l'any passat a utilitzar sensors una mica especials». Extreu del sòl un tub cilíndric de 60 cm, amb aparença de sensors d'humitat. Cada 10 cm ens proporciona humitat, conductivitat i temperatura del sòl. Es van triar aquestes eines en comptes de tensiòmetres, que no tenen una lectura constant. Els sensors que empra Verdcamp Fruits donen una lectura cada 7 minuts i les dades s'envien mitjançant GPRS o on-line. Els valors es plasmen en unes gràfiques que generen tendències. Al final la petjada hídrica és un nombre «que calculem i verifiquem», és a dir, uns litres consumits per quilos de producte, «però aquest nombre cobra importància en plantejar-se com rebaixar-lo per preparar un escenari de futur davant l'escassetat de recursos hídrics. Estem segurs que ens farà més competitius», sentencia el responsable tècnic de Verdcamp Fruits. La petjada de carboni mesura el impacte sobre l'escalfament global provocat per l'emissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH). «Amb això et vas adonant de quines entrades tenen més o menys rellevància en aquests termes i el mesures amb els inputs que necessites des de la seva fabricació i ocupació en el camp», indica Mas, que insisteix que aquestes empremtes estan verificades i que molt pocs productors agrícoles ho fan. Els que deixen més petjada de carboni són fertilitzants i gasoil, i en l'últim lloc, hi ha els plàstics en el cultiu», diu.

La petjada hídrica i la de carboni es calculen a Verdcamp Fruits en cultius com la síndria Fashion –producte que de manera natural conté entre el 93 i 95% d'aigua– (pioners a Europa); calçot (primers en el món); bimi, fonoll , escarola i carbassa, que tenen entre el 90 i el 92% d'aigua (primers a Europa); a més de carbassó i coliflor –al voltant del 93%. Així mateix s'elaboren utilitzant eFoodPrint Environment, un programari que proporciona els indicadors per justificar el compliment de diferents normatives de qualitat internacional.

Les cadenes de distribució internacionals es fan ressò de la sostenibilitat de les produccions horto i fructícoles de Verdcamp Fruits, que de mitjana exporta el 50% del que conrea. «Cada vegada agafem més pes de cara a l'exterior», sosté Ernest Mas. D'escarola, el 80% s'exporta; en síndria, el 50%; i de carbassó o de carbassa, el 80%, en canvi, va al mercat nacional. «El nostre compromís no només passa per calcular i verificar les seves empremtes, sinó també per introduir solucions agronòmiques i eines d'agricultura de precisió», conclou. L'objectiu és reduir aquestes empremtes fins optimitzar el procés al màxim. Verdcamps Fruits va pel millor camí.