Espanya perd el 2,1% de les explotacions agràries entre els exercicis 2013 i 2016

El nombre d'explotacions agràries es va reduir un 2,1% l'any 2016 respecte al 2013, a Espanya, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Per la seva banda, la Superfície Agrícola Utilitzada (SAU) va disminuir un 0,3% al llarg del mateix període en el territori nacional.

Això es va traduir en un augment de l'1,6% de la superfície agrícola utilitzada mitjana per explotació, que va passar de 24,67 hectàrees el 2013 a 25,06 el 2016. En el període comprès entre 2013 i 2016 la superfície de terres llaurades va augmentar un 1,8%, mentre que la de pastures permanents es va reduir un 4,3%.



Distribució de la superfície

D'altra banda, segons l'enquesta elaborada per l'INE, els cultius d'herbacis i els guarets van concentrar el 49,3% del total de la superfície agrícola utilitzada el 2016. Les pastures permanents van suposar el 32,8% del total i els Fruiters, olivera, vinyes i altres llenyosos, el 17,9% restant.

Per tipus de bestiar, el nombre mitjà de porcins va créixer un 14,2% respecte a 2013, el d'aus es va incrementar un 12,8% i el bovins un 8,8%. Per contra, el nombre mitjà d'ovins per explotació va descendir un 0,1%.

De la seva banda, les comunitats autònomes de Castella i Lleó (59,71 hectàrees), Aragó (47,57) i

Comunitat de Madrid (40,91) van presentar les majors grandàries mitjanes per explotació el 2016.

Per darrere es van situar Extremadura, Comunitat Foral de Navarra i Castella-la Manxa, totes amb valors superiors a la mitjana nacional. En l'extrem oposat, les grandàries mitjanes per explotació més reduïts es van registrar a Canàries (4,17 hectàrees), Comunitat Valenciana (5,53) i Galícia (8,35). Principat d'Astúries (6,1%), Regió de Múrcia (4,0%) i Comunitat de Madrid (2,9%) van presentar els majors augments de la superfícies agrícola utilitzada mitjana per explotació entre 2013 i 2016. Per contra, País Basc (–4,2%), Cantàbria (–2,9%) i Canàries (–2,7%) van registrar els majors descensos. Si analitzem les diferents espècies ramaderes en 2016, el major nombre de bovins es va concentrar a Castella i Lleó (amb més d'1,3 milions de caps), Galícia (954.185) i Extremadura (764.439). En el bestiar oví, Castella i Lleó (amb més de 3,3 milions de caps), Extremadura (amb 3,1 milions) i Castella-la Manxa (amb prop de 2,6 milions) van presentar les xifres

més elevades. Catalunya va ser la primera comunitat en nombre de porcins, amb més de 6,5 milions de caps. Per darrere es va situar Aragó, amb 5,4 milions, i Andalusia, amb 1,9 milions. Pel que fa al nombre d'aus, van destacar Catalunya (amb més de 43 milions de caps), Andalusia (25,7 milions) i Castella-La Manxa (23,7 milions).

Renda agrària

En aquest context, informa l'agència ACN, JARC destaca que «la fortalesa del sector porcí i la caiguda de les cotitzacions dels pinsos han evitat que es desplomi la renda agrària durant aquest 2017», segons es desprèn de l'estudi elaborat per COAG, organització estatal de la qual forma part JARC. Segons les estadístiques oficials, la renda agrària total en termes reals durant aquest any ha experimentat un ascens del 4% respecte el 2016 a l'Estat espanyol. Tot i això, en els últims 15 anys, en concret des del 2003, els agricultors i ramaders de l'Estat han perdut un 11% de la seva renda real. A Catalunya, enguany ha caigut la producció per l'efecte de la sequera en sectors com ara la vinya (oficialment, -11%, però el sector considera que la xifra és superior), l'olivera (-10%) i l'apicultura n (-50%).