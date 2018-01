El sexe de les vaques, un gran negoci en el sector lleter

Els productors celebren que hi hagi més competència perquè la dosi típica de les provetes amb semen sexat pot costar 30 dòlars, aproximadament el doble de les que no poden garantir una vedella femella. «No tenim més remei que pagar», diu Russ Warmka, propietari d'una granja a Fox Lake, Wisconsin, que muny 500 vaques per dia i utilitza semen sexat en en les vedelles. «Ens passem tota la vida de productors tractant de criar una vaca millor. Si sabem que tindrem una vedella, podem gastar molt més en aquest semen». Això es deu al fet que la femella jove que finalment produirà llet de quatre a sis anys és molt més valuosa per una granja que un vedell que s'envia a un frigorífic, sosté Albert De Vries, professor de ciència animal a la Universitat de Florida en Gainesville. En una subasta, el 28 de novembre, a Springfield, Missouri, les vedelles es van vendre a 350 dòlars cadascuna, mentre que els toros amb prou feines per 50, segons Springfield Livestock Màrqueting Center. Els grangers utilitzen la inseminació artificial per prenyar a les vedelles poc després del seu primer any i nou mesos més tard neix un vedell. Posteriorment, la vaca produeix llet durant 10 mesos. Normalment, parirà entre dues i quatre vegades durant la seva permanència a la granja, abans que la producció decaigui i es vengui per a feina. De mitjana, les vaques nord-americanes van produir un rècord de 866 litres de llet mensuals en els últims 12 mesos, un 14% més.