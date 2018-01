Les vendes de vehicles usats de fins a 3 anys dupliquen les dels «mileuristes»

Les vendes de vehicles d'ocasió «joves» (fins a tres anys) van suposar el 33,7% del total d'operacions que es van registrar al mercat d'ocasió espanyol el 2017, duplicant les d'automòbils «mileuristes» (més de deu anys), segons dades de Ideauto per a l'Associació Nacional de Venedors de Vehicles a Motor, Reparació i Recanvis (Ganvam).

L'associació va destacar que aquest auge dels seminous va contribuir també a superar les previsions del mercat, de tal manera que si bé l'exercici va tancar per sobre dels 2,1 milions d'unitats venudes, l'increment va ser de gairebé el 14%, tres punts per sobre del que s'estimava.

A més, Ganvam va destacar que l'any passat el mercat de vehicles d'ocasió va reforçar el protagonisme dels concessionaris i compravendes en un entorn on encara el 57,7% de les operacions se les apunten els particulars.

Davant aquestes dades, l'organització presidida per Lorenzo Vidal de la Peña indica que el 2017 es va anar forjant un canvi de mentalitat en el comprador d'usats, que cada vegada és més «exigent». El pes del venedor professional va augmentar un 24,3% el 2017, fet que suposa treure-li 3,6 punts percentuals a la venda privada.

No obstant això, segons les dades de Ganvam, les operacions de seminous en el canal de professional van estar polaritzades l'any passat entre els models de més de deu anys, que van créixer un 35,5%, i els de menys de tres anys, que van augmentar gairebé un 35% «per l'estirada de les automatriculacions».

Segons Ganvam, els cotxes de menys de tres anys són els que nodreixen el mercat d'usats de «quilòmetres zero» en un moment en què són molt demandats.

«Tot i que el major ritme de creixement el registrin els usats més joves, el que és sens dubte un símptoma que la salut del nostre mercat d'ocasió millora, no perdem de vista que gairebé sis de cada deu cotxes de segona mà tenen encara més de deu anys. Reduir aquest marge implica ajuda externa en forma de programes de ferralla. I un mercat de vehicles usats on l'oferta estigui formada per models joves serà realment madur, aconseguint la ràtio de 2,5 vehicles d'ocasió per cada vehicle nou, davant a l'1,7-1 actual», va assegurar el director general de Ganvam, Tomás Herrera.

En un altre ordre de coses, les matriculacions de vehicles elèctrics i híbrids (turismes, quadricicles, vehicles comercials i industrials i autobusos) van arribar a un volum de 64.386 unitats a Espanya el 2017, el que representa una pujada del 80% respecte l'exercici precedent, segons l'Associació Espanyola de Fabricants de automòbils i Camions (Anfac).

Durant el passat mes de desembre, les vendes d'aquest tipus de vehicles al mercat espanyol van arribar a un volum de 5.820 unitats, el que es tradueix en una pujada del 56,6% en comparació del mateix mes de 2016.

En el cas dels turismes, la quota de mercat sobre el total de les matriculacions a l'any 2017 per elèctrics i híbrids va ser d'un 5,1% sobre el conjunt dels registres, la major aconseguida mai, segons Anfac. En l'últim mes de l'any passat aquesta quota va ser fins i tot superior, arribant al 5,4%.

En el conjunt de l'any passat, els vehicles elèctrics van aconseguir 8.645 matriculacions, un 82% més respecte el 2016, mentre que al desembre es van situar en 1.159 unitats, el que es tradueix en un increment del 115% en comparació del mateix període de l'any previ.