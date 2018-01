Els comerços catalans preveuen augmentar les vendes entre un 4 i un 5% a les rebaixes

Els comerciants catalans preveuen una bona campanya de rebaixes d'hivern, malgrat que la liberalització ha suposat un avançament dels descomptes i promocions durant les festes de Nadal, sobretot a cadenes i grans marques de moda. El president de Retailcat -que agrupa nou associacions de comerciants de Catalunya i 3.500 establiments-, Joan Carles Calbet, va explicar que entre un 25% i un 30% dels seus associats ja han començat les rebaixes, especialment les cadenes situades als centres comercials, que es veuen arrossegades per la tendència de les grans firmes de començar a llançar ofertes durant la campanya de Nadal.

No obstant això, la majoria de petits i mitjans comerços catalans començaran les rebaixes avui, dia 7, data en què arrencaven tradicionalment les ofertes d'hivern fins a l'aprovació de la nova llei de comerç catalana, que deixa en mans dels comerciants quan establir el període de rebaixes. Aquesta llei està actualment suspesa pel Tribunal Constitucional (TC), però la normativa estatal també permet fer rebaixes a qualsevol època de l'any.

Calbet va considerar que seria positiu complir el que establia la llei de comerç catalana, és a dir, que no hi hagi una data d'inici obligatòria, però sí un consens entre comerciants per començar les rebaixes el mateix dia, fet que donaria un «missatge més clar i fort» al consumidor.

Malgrat aquest avançament dels descomptes, Calbet va augurar que les vendes durant les rebaixes augmentaran entre un 4 i un 5% respecte l'any passat, seguint la tendència del mes de desembre, que es va tancar amb un creixement del 5,4%, segons l'indicador que realitza mensualment l'associació Comertia.

El president de Pimec Comerç, Àlex Goñi, va coincidir que les previsions per a aquesta campanya de rebaixes són bones, i especialment en comparació amb l'any passat, quan les ofertes i promocions es van iniciar ja a finals de novembre coincidint amb el Black Friday, fet que va provocar una forta baixada del consum durant les rebaixes de gener.

Va afirmar que els associats a Pimec Comerç mantenen l'inici de les rebaixes en el 7 de gener amb l'objectiu de reduir «estoc» no venut durant el Nadal.

Quant a contractacions, Catalunya se situa al capdavant per a aquesta campanya de rebaixes segons la consultora de recursos humans Adecco, que preveu la creació de 18.900 nous llocs de treball, un 5% més que l'any passat, seguida de la Comunitat Valenciana amb gairebé 17.000 contractes.

Per la seva banda, Randstad eleva aquestes xifres i estima que durant gener i febrer es realitzaran 22.550 contractes en els sectors de comerç, transport i logística a Catalunya, la major xifra de la història, fet que representa un 9,4% més respecte el mateix període de l'any passat, quan es van signar 20.610 contractes. Les contractacions provocades per les rebaixes a Catalunya encadenen cinc anys consecutius d'increments de dos dígits, després de registrar el 2013 la xifra més baixa en els últims sis anys amb menys de 10.000 contractacions.