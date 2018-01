Els controls de Treball van fer aflorar 1.063 feines submergides a Girona el 2016

La lluita contra l'economia irregular va fer aflorar durant el passat any 1.063 llocs de treball submergits a les comarques gironines. Com a resultat de les actuacions dutes a terme per la Inspecció de Treball, durant el 2016 es van donar d'alta a la Seguretat Social 897 treballadors. A més es van detectar 54 estrangers sense permís laboral i 112 empleats amb contracte a temps parcial que superaven en més d'un 50% el temps de treball. En aquesta última matèria s'ha reforçat especialment el control.

Els 1.063 llocs de treball aflorats durant el passat any són 169 menys que els registrats el 2015, quan s'havia aconseguit el màxim a Girona després que el Ministeri de Treball i Seguretat Social, amb Fátima Báñez al capdavant, fixés entre els seus objectius reforçar la lluita contra l'ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social, obstinació que es va plasmar en un pla especial aprovat pel Consell de Ministres l'abril de 2012. El 2014 la xifra es va elevar fins a 1.051 llocs de treball i el 2015 es va registrar el rècord de legislatura, amb 1.232. El 2016 es va frenar l'ascens, però amb 1.063 ocupacions aflorades es manté el nivell, segons l'informe anual de la Inspecció que acaba de ser publicat.

En les dades d'ocupació aflorada a Girona s'inclouen tant les altes d'ofici a la Seguretat Social tramitades directament per la Inspecció de Treball com les altes tramitades per les empreses com a conseqüència de les actuacions del servei públic de control i vigilància laboral. El 2016 es van registrar a Girona 897 altes d'aquest tipus, a les quals cal sumar les infraccions per donar feina a estrangers sense permís de treball, que en van sumar unes altres 54. A més, també es computen com a ocupacions aflorades els casos en els quals es detecten contractats a temps parcial que superen en més d'un 50% el temps de treball.

Durant el passat any la Inspecció de Treball va augmentar en un 80,78% el nombre d'actuacions de control en matèria de contractació a temps parcial, fet que ha derivat en un correlatiu augment del nombre d'infraccions en la matèria (un 67,70%) i, al seu torn, de l'ocupació aflorada a escala estatal (100,92%), amb la transformació de contractes de treball a temps parcial fraudulents en contractes a jornada completa.



Intensificar les inspeccions

En constatar-se bosses de frau, les actuacions en aquesta matèria es van intensificar en gairebé tots els sectors «intentant amb les mateixes salvaguardar els drets dels treballadors que es veuen afectats per aquest frau, no solament quant als aspectes laborals (jornada i salari) sinó també en matèria de cotitzacions a la Seguretat Social, procurant al mateix temps salvaguardar els recursos del Sistema recuperant les quotes deixades d'ingressar», apunta l'informe de la Inspecció de Treball.

L'hostaleria, el comerç i els serveis professionals són, per aquest ordre, els sectors en els quals major nombre d'infraccions es van registrar vinculades a la contractació a temps parcial. A escala general, la Inspecció de Treball va realitzar a Girona el 2016 un total de13.490 actuacions, de les quals se'n van derivar 1.109 infraccions. L'import de les sancions va ser de 4.244.965,64 euros i l'import dels expedients de liquidació es va elevar a 12.344.698,72 euros.