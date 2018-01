Augmenta un 30 per cent el nombre de clients estrangers a les botigues de Girona

Els comerços de la ciutat de Girona han vist com creixia un 30% el nombre de clients de fora de l'Estat espanyol en els últims dos anys. Els motius principals d'aquest augment han estat la internacionalització de la ciutat i la recuperació econòmica. Per països, els compradors més habituals als comerços gironins han estat els francesos, tot i que també s'ha notat un increment dels anglesos i alemanys. El president de Girona Centre Eix Comercial, Josep Maria Noguer, considera que la situació «és incomparable» amb fa deu anys i celebra l'augment de visitants de fora. Pel que fa als clients de proximitat, Noguer reconeix que la situació política «ha fet minvar» les vendes l'últim trimestre de 2017, però que s'ha compensat amb una «molt bona» campanya de Nadal.

Els turistes estrangers s'han convertit en una de les principals fonts d'ingressos dels comerciants gironins. «Si fa una dècada era estrany trobar-se visitants de fora de l'Estat a dins dels establiments, ara s'ha convertit en quelcom habitual», assegura el president de Girona Centre Eix Comercial. De fet, des del sector calculen que han augmentat un 30% en els últims dos anys, en bona part gràcies a la internacionalització de la ciutat i la bonança econòmica.

Noguer reconeix que les constants activitats culturals, que atrauen visitants d'arreu, han fet que augmenti «de manera evident» el nombre de clients estrangers. «Ara tothom col·loca Girona al mapa i això ens ajuda», comenta.

Un dels principals atractius que porten els turistes a la ciutat té a veure amb el fet que és un dels escenaris on es va rodar Joc de trons. «Encara ens trobem amb molts fans de la sèrie que venen per aquest motiu», comenta. Temps de Flors o altres festivals culturals, especialment a l'estiu, també són un reclam per al turista de fora.

Per països, els francesos són els qui més s'acosten, per una qüestió de proximitat. Tot i això, Noguer reconeix que cada cop es veuen més visitants anglesos o alemanys que passen unes hores per Girona, encara que estiguin fent les vacances a poblacions de la costa.

Noguer destaca que els comerços han tingut una «molt bona campanya» de Nadal, i en general es mostra satisfet de com s'ha tancat l'any. «Des del Black Friday fins ara la veritat és que hem treballat molt i farem números similars als de l'any passat», considera.

Amb tot, el president de l'eix comercial gironí lamenta que la incertesa política va fer caure «lleugerament» les vendes el tercer trimestre. «Vam patir una mica, i és que la gent busca seguretat a l'hora de comprar», destaca. Amb tot, Noguer no amaga que les bones xifres aconseguides durant la campanya nadalenca han revertit «sobradament» aquesta «petita davallada». «Hem tingut dies puntuals d'un volum de vendes molt alt i hem compensat el que vam deixar d'ingressar a finals d'any», destaca.

En relació amb l'inici de la campanya de rebaixes, Noguer té clar que «no suposarà un gran canvi» en el nombre de vendes. De fet, des del sector tenen clar que durant tot l'any «hi ha preus molt competitius» i les rebaixes «no marcaran la diferència». En aquest sentit, Noguer reconeix que «pot ser que hi hagi més ambient al carrer» de l'habitual, però no serà com en anys anteriors quan l'inici de les rebaixes feia augmentar «de manera rellevant» el nombre de vendes. «Ara gairebé podem dir que tot l'any és rebaixes», conclou.