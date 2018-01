Creixent a ritme de dos dígits

L'empresa més gran de Girona, Grup Miquel, amb seu a central a Vilamalla, a l'Alt Empordà, va facturar l'any 2016 un total de 988 milions d'euros, segons la informació de la companyia. Unes xifres que situen Grup Miquel, un exercici més, com a la primera firma de Girona que, sola, factura encara dos milions d'euros més que les tres que segueixen en el rànquing, juntes.

Miquel Alimentació, Frigoríficos Costa Brava i Dyneff España continuen ocupant els tres llocs de podi en la classificació elaborada per Infocif. En el Top 10 s'ha «colat» Eurofirms (firma de treball temporal), que a més és l'empresa de les deu primeres que més va créixer en facturació per segon any consecutiu. Malgrat això, encara, per davant, se situen Càrniques Juià i Ramaderia Roca.

Càrniques Celrà, Noel Alimentaria, Frit Ravich i Cárnica Batalle completen els deus primers llocs. La facturació agregada d'aquestes 10 companyies se situa en els 3.319,9 milions d'euros, 207 milions més que el 2015, cosa que suposa un creixement del 6,68% interanual. De les 10 primeres empreses en ingressos, vuit són del sector alimentari, una proporció que indica la importància que té aquest sector per a l'economia de la província.

De les 100 firmes més importants de Girona per facturació, hi ha un 25% que van créixer en dos dígits. Tradeinn, dedicada a la venda per internet, va incrementar les seves xifres en un 63% entre 2015 i 2016. Per la seva part, encara que ocupa el lloc 14, Construccions Rubau, empresa dedicada a les infraestructures, va incrementar les vendes en més de 50 milions d'euros, seguint de molt a prop Tradeinn.

A aquests dos casos cal sumar per segon any consecutiu l'important creixement que han experimentat societats com Eurofirms (+49,9 milions d'euros el 2015 respecte de 2014 i +53 milions de 2016 a 2015) o Hipra (+22,7 milions l'any anterior i +14 milions el 2016).



El 2016, un bon any

En conjunt, va ser un bon any per a les societats més destacades de les comarques gironines. El 68% van créixer respecte de l'any anterior i només 19 firmes van baixar la seva facturació. Infocif, però, no ha pogut accedir als comptes de 2016 d'una dotzena de societats que estaven entre les 100 primeres el 2015.

Malgrat això, s'ha reduït el nombre d'empreses que superen els 100 milions d'euros de facturació. Mentre el 2015 hi havia 24 firmes que superaven aquesta xifra, el 2016 es va reduir a 20. Darrere del grup de companyies que superen els 100 milions de facturació a l'any, hi ha una llista de 31 empreses més que estan per sobre del llistó dels 50 milions d'euros de facturació.