L'empresa gironina Escubedo inverteix 6 milions per doblar les instal·lacions i preveu crear 30 llocs de treball

L'empresa Especialitats Elèctriques Escubedo, dedicada a crear sistemes de connexió per a l'automoció i els electrodomèstics, invertirà 6 milions d'euros en la construcció de tres naus. Fa quatre mesos que les estant aixecant en uns terrenys a tocar de la seu a Riudellots de la Creu, al Pla de l'Estany. Aquesta ampliació els permetrà doblar l'espai actual amb 7.000 metres quadrats més. Hi traslladaran les oficines, el magatzem, el departament d'I+D i el centre de producció de motlles i matrius de plàstic. Es preveu que l'obra estigui acabada l'estiu vinent. En paral·lel, s'està construint un túnel subterrani des d'on circularan vagonetes de forma automatitzada per traslladar les caixes de l'antiga seu fins al nou magatzem. El Grup Escubedo, que exporta a 45 països, ha tancat el 2017 amb una facturació de 36 milions, un 11% més que el 2016. Escubedo preveu crear 30 llocs de treball en els pròxims 2 anys si troben el personal qualificat.

Especialitats Elèctriques Escubedo té la seu a Riudellots de la Creu, un nucli de Palol de Revardit (Pla de l'Estany). És una de les empreses més antigues del municipi. L'any 1978 es va traslladar al Pla de l'Estany des de Santa Coloma de Gramenet per ocupar una nau d'uns 1.000 metres quadrats. Des de llavors ha continuat al mateix indret amb diferents ampliacions (2003 i 2012). Necessitaven més espai i van comprar els antics terrenys de Pinsos Ganador, davant de la C-66 i a tocar de la seu.

Els representants de l'empresa admeten que ha estat un procés llarg, perquè s'ha hagut de tramitar com un pla especial, ja que els terrenys eren rústics i estaven fora del polígon. Un procés que ha comptat amb el vistiplau d'Urbanisme i l'Ajuntament de Palol. També van haver de demolir l'edifici de Ganador i les sitges. Des de fa quatre mesos que treballen en l'ampliació de 7.000 metres quadrats i la previsió és tenir-la enllestida al juliol, per posar-ho ja en marxa la tardor del 2018.

D'aquesta manera, comptaran amb unes noves oficines (1.000 m?2;), un nou magatzem (3.000 m?2;) i una tercera nau per a la fabricació de motlles i matrius de la secció de plàstic (creada fa cinc anys) que ocuparà els 3.000 m?2; restants. En aquesta última nau també s'hi ubicarà el departament d'Enginyeria i I+D que dobla la superfície actual. Per altra banda, a l'antiga fàbrica hi quedarà la part de producció i estampació metàl·lica.



Un túnel de connexió

L'ampliació suposa una inversió d'uns 6 milions. A banda d'aquesta obra, també s'està construint en paral·lel un túnel subterrani que connectarà les instal·lacions velles amb les noves aprofitant el desnivell del terreny d'uns 4 metres. La idea és "que tot el procés logístic i el moviment del material fins al magatzem sigui completament automàtic amb l'ús de vagonetes", segons avança el director de la firma a l'ACN, Jordi Escubedo, el màxim responsable juntament amb el seu germà, Josep Maria Escubedo. Aquesta segona part estarà acabada a principis del 2019.

Aquesta empresa es dedica al disseny i fabricació de sistemes de connexió per a l'automoció i electrodomèstics. "Gairebé tots els cotxes tenen peces nostres", diu Escubedo. Sobretot connexions d'il·luminació i amb miralls. Actualment tenen més de 3.000 codis de productes, la meitat dels quals són articles estàndards i la resta, peces específiques que els encarreguen els clients.

La seva competència són "grans multinacionals que mouen un gran volum de producte", concreta el director. El seu punt fort, segons Escubedo, és "la qualitat en el nivell d'atenció del client que no poden oferir les gran firmes i les capacitats tècniques de desenvolupament de productes".

Des dels anys 90, l'empresa va apostar per incrementar l'exportació (que aleshores se situava en un 30%). Actualment ja representa el 75% del volum de negoci i creuen que encara hi ha marge per créixer. Aquesta aposta pels mercats internacionals ha fet que no notessin la crisi a l'Estat ni tampoc la situació política i econòmica a Catalunya.

A dia d'avui exporten a 45 països. A banda de la seu corporativa del Pla de l'Estany, el Grup Escubedo també té seus productives a Mèxic i Turquia i seus comercials a Brasil, Suècia, EUA i Xina –aquesta ha estat l'última que han obert- on també hi ha magatzems. No tenen previst obrir-ne més.



Un 11% més de facturació

El Grup Escubedo ha tancat el 2017 amb una facturació de 36 milions, un 11% més que el 2016. Atribueixen aquest increment al fet que "a Europa hi ha un gran problema de matèries primeres que dificulta molt el subministrament". Com a conseqüència, hi ha hagut moviments al sector i la firma ha aprofitat per "guanyar més mercat".

El 2018 confien mantenir un creixement sostingut entorn del 3% o el 5%. "El nostre és un mercat que, un cop dins, el que has sembrat ho vas recollint", afegeix el director.

Actualment tenen 105 persones a la seu corporativa i unes 180 si inclouen el personal de les filials i seus del grup. Volen arribar als 135 treballadors en dos anys; és a dir, crear uns 30 llocs nous, sobretot en la fabricació de motlles i matrius i al departament d'I+D. La principal dificultat, però, és trobar personal qualificat. "És una feina molt especialitzada i ens costa molt trobar personal format, són treballs d'ofici i ens està costant", admet Jordi Escubedo.