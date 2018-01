El PIB català creixerà un 0,71% al quart trimestre

L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) ha millorat la seva estimació de creixement del Producte Interior Brut (PIB) català al quart trimestre de 2017 al 0,71%, des del 0,5% pronosticat per l'organisme a finals de novembre.

El president de l'AIReF, José Luis Escrivá, va avançar el 28 de novembre durant la seva compareixença a la Comissió de Pressupostos del Congrés que el PIB de Catalunya se situaria probablement entorn del 0,5% entre els mesos d'octubre i desembre, gairebé la meitat del 0,9% previst, com a conseqüència de la incertesa després del procés independentista.

Escrivá va realitzar aquesta previsió després de repassar les xifres de comerç minorista, que reflectien una baixada de vendes a l'octubre a Catalunya del 3,9%, la més forta del país. No obstant això, va considerar necessari esperar per veure si «aquest efecte d'inhibició de la despesa» es mantenia o no en els mesos següents. I al novembre, malgrat créixer per sota de la mitjana estatal (+2,9%), el comerç minorista a Catalunya va registrar un increment de l'1,7%, el que explicaria en part la millora en les estimacions de l'AIReF. Tot i això, l'economia catalana creixerà menys del previst al quart trimestre de l'any. La publicació del nou indicador s'emmarca en l'«esforç de transparència» de les anàlisis de l'AIReF.