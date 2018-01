Cinc mètodes eficaços per estalviar

A tots ens agrada comptar amb uns diners extres a final de mes i que tot el nostre efectiu no se'ns vagi en despeses. Però estalviar no és fàcil, els diners volen molt més ràpid del que ens agradaria. Per això, et proposem cinc trucs perquè els últims dies del mes no es facin tan llargs a l'espera de l'ingrés del sou.

Mètode Kakebo

Aquest mètode oriental va néixer el 1904 de la mà de Matoko Hani, fundadora de 'La companya de la dona', la primera revista femenina del Japó. L'objectiu d'aquesta tècnica era la de controlar les finances de la llar i oferir més poder a les dones del país.

El kakebo és un llibre de comptes en què les despeses es troben representats com un malvat llop i els ingressos per un porquet al que cal anar alimentant. Es divideix en trimestres, setmanes i dies i haurem d'anar anotant ingressos i despeses fixes estimats.

A més, cal establir un objectiu financer mensual, un canvi d'hàbit amb el que millorarem en aquest objectiu i una predicció dels diners que estalviarem. Un cop introduïm totes les dades començarà l'aventura. Aquests petits trucs i canvis d'hàbits ajudaran a fer-se una idea que es fa amb els diners mensualment, quines són les despeses més importants i on es pot retallar.

La regla de les 52 setmanes

Un dels trucs més estesos per tot el món és el de la regla de les 52 setmanes. La base de la regla és simple, estalviar el nombre d'euros que corresponen amb la setmana que ens trobem. Pel que començaríem amb un euro i finalitzaríem l'última setmana de l'any amb 52. Si duem a terme aquesta tàctica fins al final, haurem aconseguit estalviar la gens menyspreable de 1.378 euros.

El mètode del 50/20/30

El mètode té la seva raó de ser en els percentatges. El 50% es dedica a les necessitats fonamentals, el 20% a l'estalvi i el 30% a despeses de caràcter personal. No obstant això, el fet que els ingressos siguin molt ajustats a moltes llars farà difícil complir amb aquesta regla, ja que les despeses del dia a dia s'imposen a la realitat de moltes famílies espanyoles.

Així, el 50% dels ingressos o rendes que es percebin s'han de destinar als aspectes inajornables: factures, quotes d'hipoteques o lloguer, la cistella de la compra, transports o rebuts. La previsió és dedicar el 50% del que es guanya a aquests conceptes. Si sobra alguna cosa, molt millor: s'ha de destinar a la següent partida, la de l'estalvi.

El 20% dels ingressos han d'assignar-a l'estalvi. D'aquesta manera, es podran cobrir despeses imprevistes i altres com la reforma de l'habitatge, un tractament mèdic o noves situacions familiars. L'estalvi s'ha de potenciar des d'edats primerenques, ja que en l'adultesa costarà molt menys atendre degudament aquest hàbit.

Finalment, el 30% dels ingressos es poden assignar a despeses personals: activitats físiques de lleure, com el gimnàs, viatges, cursos, etc. A Internet i als telèfons mòbils ha diverses aplicacions que ajuden a quantificar aquests conceptes i a portar els comptes de manera efectiva.

Mètode dels sobres

Aquest mètode d'estalvi és atemporal i continua sent eficaç. Es basa en reunir diners en efectiu i realitzar els comptes de les despeses fixes que es van a dur a terme durant el mes. Un cop tinguem les despeses assentats, es dividirà els diners just per a cada desemborsament i l'introduirem en cada sobre corresponent.

D'aquesta manera, descobrirem quants diners tenim disponible per a altres despeses. A més, tindrem l'opció de seleccionar una altra partida per retirar-la i poder estalviar-la.

L'ús de la guardiola

Tradicionalment estan simbolitzades amb un porquet, per anar engordándolo poc a poc. No obstant això, qualsevol recipient serveix per anar inserint les monedes que ens sobren dels canvis o una xifra fixa que plantegem durant un període de temps determinat.

La millor opció és escollir una guardiola que només tingui una obertura per introduir i no retirar, per no fer trampes i anar traient diners.