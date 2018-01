Girona és la província catalana on els pisos de segona mà són més cars

El preu de l'habitatge de segona mà a Catalunya s'ha encarit un 2,36% el 2017, segons l'informe anual de preus de venda de pisos.com. Es tracta del quart ascens més intens del país. Amb comparació amb la resta d'Espanya, Catalunya va ser la quarta autonomia més cara, per darrere del País Basc (2.599 ? el m?2;), entre d'altres.

En qüestió de preus, la província més cara de Catalunya va ser Girona (2.000 euros el m?2;), seguida per Barcelona (1.935 euros el m?2;), i va ocupar el cinquè i setè lloc entre les més costoses d'Espanya, respectivament. La província catalana més barata va ser Lleida (1.009 euros el m?2;), que va ocupar l'onzena posició en el rànquing nacional de les més barates.

Pel que fa a l'habitatge de segona mà a Espanya, el preu es va encarir un 1,6% el 2017. El mercat immobiliari espanyol continua afermant-se de forma sostenible. Segons Ferran Font, director d'Estudis de pisos.com, «es tanca un any en què l'habitatge s'ha enfortit, no només pel que fa a indicadors com preus, hipoteques o compravendes, sinó també en l'aspecte professional». El portaveu del portal immobiliari indica que «tenim dotze mesos per endavant en què aspectes com la nova Llei Hipotecària, l'escassetat de sòl finalista i l'equilibri entre el lloguer residencial i el turístic podrien incidir en l'evolució del mercat». No obstant això, Font insisteix que «l'habitatge travessa un dels seus millors moments, amb una demanda activa i plena d'interès».