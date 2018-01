Inspecció del Treball, contra les empreses que van fer treballar hostesses del Godó en faldilla curta a -10 graus

Inspecció del Treball ha aixecat una acta d'infracció a la marca Schweppes i l'empresa d'esdeveniments Tote Vignau que van obligar les hostesses del Torneig Comte de Godó de Tennis a dur minifaldilla i màniga curta a l'abril passat. La UGT va denunciar el cas "per manca de prevenció de riscos laborals i utilització sexista". Ara, Treball ha aixecat una acta d'infracció a les dues empreses en considerar que es tracta d'un cas d'assetjament discriminatori per raó de sexe i també ha requerit al Reial Club de Tennis Barcelona que garanteixi "la coordinació d'activitats empresarials en matèria de prevenció de riscos laborals al Torneig Comte de Godó".

Un grup de vuit hostesses que treballaven per l'empresa Schweppes durant el torneig de tenis van haver de treballar amb minifaldilla i màniga curta a l'aire lliure amb unes temperatures de menys de 10 graus i sota la pluja. Les hostesses es van queixar cada dia per haver de treballar en aquestes condicions però no els van fer cas.

"Durant l'onada de fred havíem de passejar-nos amb vestidet curtet", va denunciar aleshores una hostessa. Aquesta va assegurar que ella i les seves companyes cada nit es posaven malaltes després de passar-se hores amb vestuari d'estiu davant el mal temps.

"Jo i les meves companyes gairebé cada nit teníem febre perquè sortíem dels partits ja amb febre. Jo sortia amb migranya i febre dels partits. Cada nit malaltes", va assegurar l'hostessa. "Era treballar amb unes condicions en què et petaven les dents, contra la teva salut i contra la teva dignitat directament", afegia. L'hostessa assegurava que es van queixar però que les van esbroncar i, a més, van haver de demanar perdó.