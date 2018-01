L'empresa gironina Escubedo inverteix 6 milions d'euros per doblar les instal·lacions

L'empresa Especialitats Elèctriques Escubedo, dedicada a crear sistemes de connexió per a l'automoció i els electrodomèstics, invertirà 6 milions d'euros en la construcció de tres naus. Fa quatre mesos que les estant aixecant en uns terrenys a tocar de la seu a Riudellots de la Creu, al Pla de l'Estany. Aquesta ampliació els permetrà doblar l'espai actual amb 7.000 metres quadrats més. Hi traslladaran les oficines, el magatzem, el departament d'I+D i el centre de producció de motllos i matrius de plàstic. Es preveu que l'obra estigui acabada l'estiu vinent.

En paral·lel, s'està construint un túnel subterrani des d'on circularan vagonetes de forma automatitzada per traslladar les caixes de l'antiga seu fins al nou magatzem. La idea és «que tot el procés logístic i el moviment del material fins al magatzem sigui completament automàtic amb l'ús de vagonetes», explica el director de la firma Jordi Escubedo, el màxim responsable juntament amb el seu germà, Josep Maria Escubedo. Aquesta segona part estarà acabada a principis del 2019.

El Grup Escubedo, que exporta a 45 països, ha tancat el 2017 amb una facturació de 36 milions d'euros, un 11% més que el 2016. Atribueixen aquest increment al fet que «a Europa hi ha un gran problema de matèries primeres que dificulta molt el subministrament». Com a conseqüència, hi ha hagut moviments al sector i la firma ha aprofitat per «guanyar més mercat».

El 2018 confien a mantenir un creixement sostingut entorn del 3% o el 5%. «El nostre és un mercat en el qual, un cop dins, el que has sembrat ho vas recollint», afegeix el director.

Actualment tenen 105 persones a la seu corporativa i unes 180 si s'hi inclouen el personal de les filials i seus del grup. Volen arribar als 135 treballadors en dos anys; és a dir, crear uns 30 llocs nous, sobretot en la fabricació de motllos i matrius i al departament d'I+D. La principal dificultat, però, és trobar personal qualificat. «És una feina molt especialitzada i ens costa molt trobar personal format, són treballs d'ofici i ens està costant», admet Jordi Escubedo.