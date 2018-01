La UGT prediu un any de mobilitzacions per aconseguir un salari mínim de 1.000 euros

El secretari general de la UGT, Pepe Ávarez, creu que el 2018 serà un «any de mobilitzacions» perquè, en cas contrari, serà difícil aconseguir que certes demandes sindicals tirin endavant, entre elles la d'aconseguir implantar en la negociació col·lectiva un salari mínim de 1.000 euros bruts per catorze pagues. Aquesta proposta, pactada amb CCOO, es plantejarà a la CEOE en la negociació del nou acord de convenis, per al qual els sindicats no proposaran «la típica banda salarial», com sí van fer per al 2017. El que faran és demanar a la patronal que es fixi un salari mínim de conveni de 1.000 euros i un percentatge de pujada salarial al voltant d'un determinat dígit, encara que el líder de la UGT no ha volgut avançar-lo perquè encara està per tancar amb CCOO. En tot cas, la xifra que podria estudiar-se estaria pròxima al 3% i tindrà en compte l'IPC, el poder adquisitiu perdut en els últims anys i la productivitat.