L'Agència Tributària retorna un 11% menys de l'IRPF del 2016 a la demarcació de Girona

L'Agència Tributària ha retornat a tancament de l'any passat uns 144 milions d'euros als contribuents gironins a la renda del 2016, un 10,99% menys que la renda anterior, quan es van retornar, en el mateix període, uns 162 milions d'euros. Cal tenir en compte, però, que el nombre de contribuents gironins amb dret a devolució també ha disminuït. Mentre que a la renda del 2015 hi va haver 220.460 beneficiaris, a la del 2016 n'hi ha hagut només 206.706, una diferència de -6,24%.

Tot i això, l'Agència Tributària encara no ha pagat totes les devolucions. A la província de Girona, a tancament de l'any passat, s'han pagat el 96,80% de les devolucions sol·licitades. És a dir, dels 213.532 contribuents que han sol·licitat la devolució (que puja a més de 153 milions d'euros), s'ha pagat a 206.706 contribuents (144 milions d'euros). Per tant, Hisenda encara ha de pagar a 6.826 gironins (més de 9 milions).

Una altra de les dades més destacades és que Girona és la quarta província espanyola que registra un major descens en la quantitat retornada als contribuents d'un any a l'altre. Encapçala el rànquing Guipúscoa, on s'ha registrat un descens del 20,12% de la renda del 2015 a la del 2016, seguida per Cantàbria (-14,31%) i Madrid (-12,50%).

El descens en les sol·licituds de devolució té com a contrapartida un sensible increment de les declaracions a ingressar. En aquesta evolució de les declaracions a ingressar i a retornar que difereix de la inicialment prevista han influït dos factors: per un costat, una evolució més positiva de la prevista en el sector immobiliari, tant en relació amb els guanys patrimonials com en els arrendaments i, per l'altre costat, un manteniment el 2016 de l'efecte de la reforma fiscal, que ha permès que més contribuents no hagin de fer la declaració.

A nivell estatal, l'Agència Tributària ha realitzat ja, a data de 29 de desembre, el 96,9% de les devolucions corresponents a la Campanya de la Renda 2016, de tal forma que, a tancament de l'any passat, més de 13.618.000 declarants de l'Impost sobre la Renta de les Persones Físiques (IRPF) havia obtingut ja la seva devolució. L'import global retornat suma 9.319 milions d'euros, el 93,2% del total sol·licitat.

Les declaracions presentades en la passada campanya de la renda han estat un total de 19.728.000, xifra que suposa quasi 176.000 més que l'any passat, dades que confirmen la sostinguda recuperació del nombre de declarants de l'IRPF iniciada a l'any 2015.

Es confirma també un nou increment del nombre de presentacions per Internet, arribant ja a la xifra de 17.355.000 declaracions, el 88% del total. Fa sis anys (IRPF 2010, presentat el 2011), quan l'Agència Tributària va començar a reforçar els mitjans per potenciar la via telemàtica com a fórmula principal de confecció i presentació de declaracions, la proporció no arribava al 50%, de manera que en aquest període el pes d'Internet ha crescut en 38 punts.