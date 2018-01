Venen a Tarragona el primer pis pagat només amb bitcoins de tot Espanya

El primer pis de l'Estat que s'ha venut només amb bitcoins es troba a Tarragona. Així en presumeix una immobiliària tarragonina que aposta per la compravenda a través d'aquesta moneda electrònica. «L'interès és creixent», garanteix el director executiu a nivell nacional de Mister Piso, Víctor Monreal, convençut que aquest tipus d'operacions faran accelerar les vendes i revitalitzar el sector. Mister Piso assegura que han venut el primer pis de tot l'Estat només amb bitcoins a la ciutat de Tarragona, que ara ja hi tenen a la venda un altre, i que la tendència serà creixent ja que els clients es mostren molt «receptius» a aquest sistema d'intercanvi de valor. El director de la cadena immobiliària està convençut que cada cop hi haurà més consumidors que optaran per la moneda digital per a transaccions ordinàries, «des de fer un cafè a comprar-se un cotxe», posa d'exemple.

El propietari d'un àtic a prop de la cèntrica plaça Imperial Tàrraco, que va rebre arran d'una herència, l'ha venut per 40 bitcoins -equivaldria a 550.000 euros. Ara aquesta cadena d'immobiliàries, amb una oficina a Tarragona i seu a Barcelona, ja ofereix un segon pis a la venda, que també es pot adquirir amb bitcoins. L'Anna Durango i la seva família, de tres fills, demanen 450.000 euros o la seva equivalència en la moneda virtual pel seu luxós pis de 150 metres quadrats situat a l'avinguda de Roma.

El pis està ara la venda per aproximadament 40 bitcoins, però demà pot haver canviat. Si el bitcoin es troba aquest dimecres 10 de gener en els 11.775 euros, el preu de l'habitatge queda en els 38 i escaig bitcoins. Després de cinc anys amb el pis a la venda, la propietària, que precisament ha acabat treballant a la mateixa oficina immobiliària, s'ha avingut a acceptar de cobrar en aquesta moneda virtual.