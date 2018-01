La compravenda creix un 10,1% al novembre a l'Estat

La compravenda d'habitatges va augmentar un 10,1% al novembre respecte el mateix mes de 2016 (un 10,4% en la sèrie corregida d'estacionalitat), fins a totalitzar 46.722 transaccions, segons les dades del Consell General del Notariat. Per tipus d'habitatge, la venda de pisos va registrar un increment interanual del 9,1% (un 9,4% en la sèrie corregida per estacionalitat) i la de pisos de preu lliure, un 8,9%. Aquest augment de les transaccions de pisos lliures va ser provocada tant per l'expansió de les vendes de pisos de segona mà (+8,9%) com per la de pisos nous (+9,5%). Per la seva banda, la venda d'habitatges unifamiliars va mostrar un augment del 13,7% interanual. En termes de preu mitjà, el metre quadrat dels habitatges comprats a l'onzè mes de l'any va costar 1.288 euros.