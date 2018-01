A Girona, l'estoc de pomes al tancament de 2017 supera en un 13% el de 2016

Girona, al contrari que les altres tres províncies catalanes, veu com augmenta el seu estoc de pomes.

Girona, al contrari que les altres tres províncies catalanes, veu com augmenta el seu estoc de pomes. ddg

El 31 de desembre de 2017, i segons les dades elaborades per Afrucat-Associació Empresarial de la Fruita de Catalunya, les existències totals de pomes i de peres mostren un nivell inferior en poma i superior en pera, respecte al desembre del 2016. En concret, en pomes, l'estoc se situa en 192.013 tones, un 12% inferior a l'any passat. En el cas de Girona, Afrucat ha comptabilitzat un total de 57.166 tones de poma, la qual cosa representa un 13% més que l'any passat. L'estocatge de Golden és de 25.374 t. En vermelles l'estoc és de 7.366 tones, en Gales l'estoc és de 4.432 t i en Granny Smith les existències són de 9.690 tones (Afrucat no disposa de dades completes i globals de l'estoc de peres de la província). En el conjunt de Catalunya s'ha estimat un estoc total de 134.847 tones de poma, un 20% menys que l'any passat. El grup varietal Golden segueix essent el més important amb un estoc de 93.150 t. La poma Gala té unes existències de 4.914 t, les Fuji tenen un estoc de 12.674 t, en pomes vermelles les existències són de 7.565 t i la Granny Smith té un estoc de 9.607 t. Quant a peres, s'han comptabilitzat 75.124 t, un 14% més que l'any passat. En concret, en Conference l'estocatge és de 57.024 t i en Blanquilla les existències són de 10.157 t. La resta de varietats es troben per sota de l'any passat.