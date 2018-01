Girona va ser la segona província de l'Estat on més es van apujar els preus el 2017

Girona va ser la segona demarcació de tot l'Estat on més van apujar els preus al llarg del 2017, amb un increment de l'1,4%, per darrere de Màlaga, on van augmentar un 1,5%. No obstant això, les comarques gironines van tancar l'any amb un augment cinc dècimes menor al del desembre del 2016, quan l'IPC es va situar en l'1,9%. Pel que fa a la variació mensual, entre novembre i desembre passat els preus van pujar només una dècima. A Girona, l'IPC es manté en taxes positives des de fa 17 mesos. L'increment de preus del 2017, de l'1,4%, està dues dècimes per sobre de la mitjana catalana, que és de l'1,2%, la mateixa taxa registrada a les altres tres demarcacions.

Els preus van pujar a Catalunya un 1,2% durant tot el 2017, set dècimes menys que al llarg del 2016, quan la inflació va tancar l'any en l'1,9%. Segons les dades de l'institut espanyol d'estadística fetes públiques aquest divendres, entre novembre i desembre del 2017, els preus es van enfilar dues dècimes. Al conjunt d'Espanya, els preus van escalar al llarg de l'any passat un 1,1%, una dècima menys de l'estimació inicial feta pel mateix INE a finals de desembre. Pel que fa a Catalunya, els carburants pugen (4,2%) però no tant com a principis d'any i destaca l'increment d'alguns aliments com els olis (9,7%) i les aigües, els refrescos i els sucs (9,2%), mentre d'altra banda els paquets turístics baixen de preu un 1,2%.

L'any 2016 va acabar amb la inflació més alta registrada a Catalunya des del juliol del 2013, però la tendència d'aquest 2017 ha estat diferent: L'any va començar amb una inflació anual del 3,1% tant al gener com al febrer –la més alta des del febrer del 2013- i ha acabat amb un increment interanual de preus força menor, de l'1,2%, al desembre. Aquesta darrera xifra és set dècimes inferior a la inflació anual de l'1,9% registrada tant al novembre com a l'octubre d'enguany. La inflació fa 17 mesos que es mantenen seguits en positiu a Catalunya.

Els carburants segueixen pujant de preu al desembre a Catalunya (un 4,2% interanual) però no tant com ho feien a principis d'any: al febrer van arribar a incrementar-se un 16,2%. L'electricitat, el gas i altres combustibles ascendeixen un 1,6% mentre el subministrament d'aigua i altres serveis baixen de preu, un 0,7%.