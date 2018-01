JARC demana un «pla Renove» per a maquinària de fertilització

En una reunió celebrada dimarts passat, el Departament d'Agricultura es va comprometre amb l'organització agrària JARC a facilitar una adaptació progressiva de la maquinària utilitzada per a la fertilització orgànica. L'organització agrària ha defensat que la modificació s'havia de fer de forma esglaonada, tenint en compte aspectes com la dimensió de l'explotació agrària o de la maquinària, donat que cal canviar el 90% dels equips, i suposa una inversió molt important per als pagesos catalans, fins un 40% superior al cost dels actuals sistemes d'aplicació.

En aquesta context, des de JARC també sol·liciten al Ministeri d'Agricultura que posi en marxa urgentment un Pla Renove per aquest tipus de maquinària, i que el Departament d'Agricultura asseguri que els productors professionals podran beneficiar-se dels ajuts per a inversió inclosos a la línia de mitigació del canvi climàtic del Programa de Desenvolupament Rural (PDR).

«Tots volem aplicar sistemes innovadors i agronòmicament més eficients, però cal fer-ho de forma esglaonada, tenint en compte que els pagesos puguem assumir la inversió i hi hagi disponibilitat de maquinària», afirma Lluís Viladrich, cap sectorial de cultius herbacis de JARC.