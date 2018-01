La Xina, una nova potència tecnològica

El passat novembre, a la conferència sobre computació SC??, es va conèixer que la Xina posseeix el superordinador més ràpid del món, el Sunway TaihuLight. També que ha superat els Estats Units en el nombre dels més potents, aquells de grandària descomunal -ocupen un edifici complet i consumeixen l'energia equivalent a la de milers de llars- capaços de realitzar milers de milions d'operacions per segon. Són màquines imprescindibles per formar part de l'avantguarda en el disseny aeronàutic o militar i la intel·ligència artificial. A la llista de les Top??? elaborada, entre d'altres, pel Lawrence Berkeley National Laboratory, el país asiàtic compta amb ??? màquines, davant les ??? dels EUA. En potència de càlcul, les seves màquines són també superiors a les nord-americanes.

És només un dels exemples de l'allunyat que està el drac asiàtic d'aquesta imatge de país emergent encara molt present entre nosaltres. Això explica l'escassa atenció a la seva transformació i les seves conseqüències sobre l'economia espanyola. És un error. Tot i que avui la interpretació de l'estadística de comerç exterior sigui complexa, no és irrellevant que la Xina, amb el ?,?? de les importacions, sigui el tercer país en les compres exteriors d'Espanya, per darrere d'Alemanya i França. I el dèficit del comerç bilateral constitueix un dels trets més destacats, i preocupants, de la balança comercial: per cada euro venut a aquell país se n'hi compren 5. El resultat són els gairebé ??.??? milions de dèficit el ????.

Aquesta manca d'atenció no es dona a altres societats. Als Estats Units, per exemple, els seus avenços tecnològics i econòmics reben una atenció constant i molt superior a l'oferida a qualsevol aspecte estranger (amb excepció del conflicte palestí). És quelcom comprensible quan, al marge dels superordinadors o els robots industrials, progressos com els de iFlyTek en intel·ligència artificial posen en dubte el seu lideratge. Dins de la UE, a Alemanya l'adquisició per inversors xinesos de Kuka Ag, un dels seus principals fabricants de robots industrials, va provocar el ???? un debat sobre la competència del país.



L'esforç de la Xina en R+D

La fortalesa econòmica del gegant asiàtic, la població del qual supera la de tot Occident i el seu nombre de treballadors urbans els existents en el conjunt de les economies del G-?, no és una casualitat. És la conseqüència d'un ingent i persistent esforç inversor en R+D que ha convertit una part del seu territori en una primera potència tecnològica provocant modificacions radicals en la geografia econòmica del planeta. La seva inversió en R+D supera la del conjunt de la UE i en termes de PIB és superior a la dels principals països avançats del vell continent. Ja representa aproximadament el ??? de la dels EUA, quan el ???? era només el ??? d'aquesta.

En relació amb Espanya, on és palesa la desatenció pública i privada a la ciència i a l'R+D des de l'inici de la Gran Recessió, la duplica en termes de PIB i la multiplica per ?? en termes absoluts.



Universitaris

Aquest esforç és un resultat del convenciment col·lectiu de la transcendència del coneixement i el capital humà en la seva competitivitat. Aquesta convicció explica, per exemple, que gairebé un terç del total dels universitaris estrangers als Estats Units procedeix de la Xina. El ???? van ser ???.???, gairebé el triple dels de l'Índia, un país de població similar. També en aquest cas, Espanya sobresurt. Però a l'extrem oposat. Ocupa el lloc vint-i-cinquè amb ?.??? estudiants, per darrere, entre d'altres, del Vietnam, l'Iran, Turquia, Indonèsia, Nepal, Hong Kong, Malàisia o Tailàndia.

No és una sorpresa, per tant, el reconeixement del The New York Times de fa unes setmanes: la Xina ha «conquerit els mercats mundials, disputa el lideratge polític i militar dels EUA i és el país amb més laboratoris d'investigació del món i el segon (darrere dels EUA) en publicacions científiques».

Com amb gairebé tot en relació amb la Xina, ha de resistir-se a la temptació de raonar des d'una concepció en la qual els països, en tant que unitats d'observació, són els actors principals de l'activitat econòmica. O almenys de fer-ho de manera exclusiva. En ella, l'immediat seria preguntar-se quin percentatge representen aquests exemples sobre el total dels seus estudiants, de la seva població o del seu PIB. Però en un mercat global, allò rellevant no és només això. També ho és l'addició de mà d'obra qualificada, de científics o d'enginyers, per exemple, a l'estoc mundial dels mateixos resultant de la puixança d'aquell país. A més, com és obvi, de l'augment d'oferta que suposen les seves exportacions de béns i serveis subministrats a qualsevol punt del planeta i competint, per tant, amb la producció domèstica.



Espanya al marge?

Allò anterior confirma la intuïció de Napoleó a principis del segle XIX quan va afirmar que «quan la Xina desperti, el món tremolarà». Dos segles després, no només ha despertat. sinó que avança amb rapidesa cap al seu paper de primera potència del segle XXI.

Una tesi compartida cada vegada per més experts, entre altres, el catedràtic a Harvard Dale Jorgenson, qui ho afirmava taxatiu en el seu discurs d'investidura com a Honoris Causa per la Universitat de València al maig de ????. La seva irrupció en els mercats internacionals, causa i conseqüència de la revolució en les formes de produir, comerciar i comunicar-se dels últims decennis, no està avui basada principalment en els seus baixos costos salarials. La seva potència actual és conseqüència de la inversió en R+D. La Xina està avui lluny de ser el país del tot a cent.

Per això, les seves empreses són cada vegada més visibles en el mercat dels telèfons intel·ligents, on Xiaomi pretén realitzar la col·locació en borsa (??.??? milions) més gran feta mai, en una operació inèdita en el sector. Els béns d'alta tecnologia són un percentatge de les seves exportacions superior al de qualsevol altra economia, incloent els EUA i triplicant el d'Espanya.

Això provoca que un terç de les importacions espanyoles siguin béns d'equip, quan el ???? eren tot just una cinquena part, i per això la compra de components del sector de l'automòbil s'ha multiplicat per ?? en el que portem de segle.

Malgrat tot, les implicacions per a Espanya se segueixen considerant alienes i distants. Estem davant d'una equivocació que, abstrets en el mateix infinit bucle programat, pagarem molt cara. I molt més els avui més joves, que tenen tot el dret a aspirar a un futur millor.