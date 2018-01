Un de cada cinc cotxes serà cent per cent autònom el 2030

El cotxe autònom de nivell 5 representarà un 20% de la quota total de matriculacions mundials el 2030 si s'accelera el procés tecnològic al voltant dels diferents components que permeten el desenvolupament d'aquest tipus de vehicle. Aquest percentatge podria ser fins i tot més gran si la legislació canvia i permetés l'ús d'aquest sense carnet de conduir. En un escenari menys optimista, les matriculacions de cotxes totalment autònoms (nivell 5) podrien representar el 0% el 2020 i el 10% el 2030 del total de vendes mundials.

Segons el llibre blanc de la post-venda elaborat per After Market Club, tots els cotxes autònoms seran també de propulsió elèctrica i podrien canviar «radicalment» la situació actual, ja que permetrien augmentar la demanda d'aquells compradors que no vulguin o no puguin treure's el permís de conduir.

No obstant això, si s'assumeix que no hi haurà canvis de legislació sobre la llicència de conduir, el cotxe autònom «no afectarà» el nombre de matriculacions, ja que no implicarà una demanda addicional.