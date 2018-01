El gironí que desafia els pirates

La pirateria comercial és un problema global. El gironí David Casellas desafia cada dia els nous corsaris. Segons l'OCDE, el comerç de mercaderies falsificades es va valorar en 50.000 milions de dòlars el 2015, la qual cosa representa el 2,5% de tot el comerç mundial. Des del cinema de Hollywood als rellotges de moda passant per la roba esportiva, Casellas vol permetre a qualsevol marca, en qualsevol part del món, eliminar el risc que la pirateria o la falsificació afecti la seva reputació.

David Casellas se sent gironí malgrat que darrerament passa molt temps entre avions de Barcelona a Nova York. «Soc del carrer Figuerola, vaig estudiar al Bruguera i me'n sento molt orgullós», explica. Després d'estudiar un grau de Direcció Comercial i Màrqueting a Manresa, va decidir tornar a Girona a les aules de Dret de la UdG. Però el Barça es va creuar en el seu camí i li va canviar la vida: el figuerenc Dídac Lee se'l va emportar al nou departament digital que va impulsar amb l'arribada de Sandro Rosell. Després va iniciar la nova singladura.

Amb seu a Barcelona, l'empresa Red Points –creada per Josep Coll i a la qual es va unir poc després com a cofundador el mateix David Casellas– ha desenvolupat una solució única basada en el núvol per a la detecció i eliminació d'infraccions de propietat intel·lectual. El novembre de 2014, s'hi va sumar Laura Urquizu com a CEO per liderar la companyia des de llavors.

Identificar falsificacions

Red Points permet als clients automatitzar la identificació i eliminació de falsificacions i pirateria, la qual cosa s'aconsegueix a través d'un sistema avançat de monitoratge de paraules clau amb reconeixement d'imatges que ajuda a detectar infraccions de propietat intel·lectual on sigui que es produeixin. Això redueix la pèrdua de vendes, la distorsió pel que fa a la percepció de la qualitat, l'erosió dels preus i la dilució de la marca per als seus clients.

En l'actualitat eliminen més de 200.000 incidents de productes il·legals i contingut cada mes per a marques i companyies en market place en línia, aplicacions socials i llocs web. El 2017, Red Points va aconseguir una impressionant taxa de creixement anual del 350% i va ampliar la seva base de clients de 100 a 300 a tot el món, amb especial èmfasi a Europa i els Estats Units, que ara ja representa un terç de la seva cartera de clients.

Quan David Casellas i Josep Coll van fundar l'empresa eren quatre treballadors centrats principalment en l'assessorament legal. Ara tenen un equip de 90 persones. La majoria són especialistes informàtics.

Ara, per aprofitar encara més el seu fort creixement als Estats Units, Red Points obrirà una oficina a Nova York el febrer de 2018. Per això i per seguir creixent han estat notícia aquesta setmana, per haver aixecat una nova ronda de finançament de deu milions d'euros, amb la qual preveuen ampliar les seves operacions comercials als Estats Units i Europa.