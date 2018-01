El «cas Pujol» es «cola» en el primer dia del judici a la Banca Privada d'Andorra

La denominada «operació Catalunya es va vincular amb la nota emesa al 2015 pel FinCEN, la divisió de delictes financers del Departament del Tresor dels Estats Units, que va destapar el 'cas BPA i, del qual es va començar a jutjar ahir la primera de les tretze causes obertes. Concretament, ho va relacionar Antoni Riestra, advocat de l'exdirector financer del banc, Santiago de Rosselló, que també va dir que, amb la mateixa voluntat, la policia espanyola va coaccionar un dels màxims accionistes de l'entitat, Higini Cierco, perquè informés sobre els comptes que tenia la família de l'expresident Pujol al Principat d'Andorra. Per tot plegat, el lletrat va argumentar que s'ha vulnerat la defensa del seu client, ja que, va al·legar, la investigació s'està duent a terme en una peça separada de la causa per la que ara està acusat. El fiscal Alfons Alberca, per la seva banda, va denunciar que s'estigui «barrejant tot» i la defensa dels petits accionistes de BPA, a càrrec de Jean Michel Rascagneres -també advocat dels Pujol-, va afegir que hi ha una investigació en marxa per «revelació de secret bancari» i que «la família Pujol està cansada d'això».

En el torn de rèplica, l'advocat de Santiago de Rosselló va insistir en el lligam que hi ha entre la informació publicada pel FinCEN amb el 'cas Pujol' i les amenaces de la policia espanyola, que també van afectar a l'exconseller delegat de Banca Privada d'Andorra, Joan Pau Miquel Prats, un dels principals acusats. Tot i això, va reconèixer la dificultat per poder-ho provar. En aquest sentit, va criticar que no hagin pogut accedir a l'informe d'aquesta agència nord-americana i que tampoc se'ls va deixar participar en la investigació d'aquesta causa separada, motiu pel qual, va concloure, senten «indefensió».



Molta expectació

Amb aquests arguments, el lletrat va exposar una de les cinc qüestions prèvies que es van debatre durant la primera jornada del judici del 'cas BPA', que es va iniciar, enmig de l'expectació mediàtica, als voltants de dos quarts d'onze del matí a la sala Prada Casadet d'Andorra la Vella. Una altra de les que es van presentar en aquesta primera vista oral va ser la de la defensa de Miquel, que va considerar que la investigació s'ha fet en base «a les persones i no als delictes». També va assegurar que l'origen s'hauria de situar en el presumpte blanqueig de capitals per part de l'empresari valencià Rafael Pallardó, que entre els anys 2008 i 2011 hauria enviat a la Xina prop de 70 milions d'euros procedents de les activitats il·lícites de la trama liderada pel xinès Gao Ping a l'Estat espanyol. En aquest sentit, el lletrat va argumentar que aquests fets ja s'investiguen en una causa anterior i que, per tant, no s'hauria d'haver obert el procediment que s'està començant a jutjar. A més, va criticat que Pallardó sigui citat ara com a testimoni i no com a acusat.

La resta de defenses s'hi van adherir i també es va posar de relleu que l'empresari valencià no només operava amb BPA, sinó que també tenia comptes a dos entitats andorranes més, Andbank i MoraBanc, que, van considerar, també caldria investigar en un mateix procés judicial. El Ministeri Públic, per contra, va explicar que l'objectiu és saber «si hi ha hagut una organització criminal -dins l'estructura de BPA- que ha permès i ha participat en el blanqueig de capitals» i que, per aquest motiu, no s'inclou en aquesta causa la investigació a altres entitats financeres del país. A més, va argumentar que el fonament de les diligències prèvies anteriors era l'operativa de Pallardó, en la qual bàsicament s'acusava a un treballador del banc, pensant que actuava «d'esquena als seus superiors», amb la qual cosa, no s'hi havia implicat a diversos directius de l'entitat.