El bitcoin perd la meitat del seu valor en només un mes

La cotització de la moneda digital bitcoin s'ha desplomat al voltant d'un 20% i ha aconseguit el seu mínim intradia en 9.199 dòlars (7.520 euros), de manera que perd el llindar dels 10.000 dòlars (8.176 euros) per primera vegada des del novembre del 2017, i després d'haver arribat al seu propi rècord fa tot just un mes, quan es va situar prop dels 20.000 dòlars (16.352 euros), la qual cosa suposa que, des de llavors, el seu valor s'ha desplomat al voltant d'un 50%.

La 'febre' per aquesta moneda virtual, que va començar l'any cotitzant al voltant de 1.000 dòlars (818 euros), ja ha estat qualificada per molts com una bombolla especulativa que podria esclatar en qualsevol moment. La seva cotització va començar a disparar-se al novembre, quan cada bitcoin s'intercanviava per 6.750 dòlars (5.519 euros).

El bitcoin no té existència física, sinó que es basa en tecnologia blockchain i s'intercanvia en plataformes específiques d'Internet. Tampoc té curs legal, ja que no es regeix per cap banc central ni govern. Molts temen que aquesta moneda virtual sigui utilitzada com una via per emprendre fraus.

El vicepresident del Banc Central Europeu (BCE), Vítor Constancio, va deixar clara la posició de l'institut emissor pel que fa a les moneda digital en subratllar que "no són monedes", ja que no compleixen amb les funcions clàssiques d'aquestes al no servir com a unitat de compte estable, ni per expressar el valor de les coses.

Alhora, ha explicat que, tot i que un potencial col·lapse del mercat de moneda digital com bitcoin podria tenir conseqüències per a l'estabilitat financera, no tindria caràcter sistèmic, ha afirmat en una entrevista amb el diari 'La Repubblica', recollida per Europa Press.

D'altra banda, el conseller delegat de Bank of America, Brian Moynihan, ha indicat que "per descomptat els clients de l'entitat poden comprar bitcoins i altres moneda digital, però no a través de la unitat de prestadors de Merrill Lynch".

"Hem dit als nostres clients que poden invertir en aquest tipus de productes, però no a través d'Merrill Lynch, sinó amb altres comptes, en el que és una mostra que considerem que s'ha de tenir molta cura", va assegurar Moynihan en una conferència telefònica per presentar els resultats del quart trimestre del 2017 de l'entitat.