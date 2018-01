Els sindicats consideren que no soluciona el problema actual

La secretària confederal de Polítiques Socials, Ocupació i Seguretat Social d'UGT, Mari Carmen Barrera, creu que calcular les pensions amb tota la vida laboral voluntàriament «no és una solució» per compensar la pèrdua en la pensió dels majors de 55 anys que hagin tingut cotitzacions «molt altes» en algun moment de la seva vida laboral.

Per a UGT, el necessari seria que es protegeixi aquests treballadors. Per això, Barrera va demanar al Govern que impulsi una compensació especial pel dany que s'ha causat als treballadors, que al final «són els més perjudicats» per la reforma de 2013.

El secretari general de CCOO, Unai Sordo, va afirmar que no pot prendre en consideració permanentment «les propostes de telenotícies» que fa la ministra d'Ocupació i Seguretat Social, Fátima *Báñez, perquè portaria a una espècie de «telèfon atrotinat».

«Se m'ocorren molts escenaris en els quals posar aquestes propostes a part d'en un plató de televisió», va afegir. El representant sindical va posar l'accent que una de les pitjors coses que pot haver-hi és que s'abordi el debat estratègic del Pacte de Toledo sobre la base de «declaracions o ocurrències». «Si el PP o qui sigui vol plantejar algun tipus de proposta en el Pacte de Toledo, el primer que cal fer és veure com es pot abordar un acord polític respecte a pensions», va concloure.