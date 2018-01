L'avantatge de domesticar el dèficit

Tant el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, com el comissari d'Assumptes Econòmics i Financers de la Unió Europea, Pierre Moscovici, estan convençuts que Espa­nya està a un pas de sortir de procediment de dèficit excessiu i això malgrat les desviacions que puguin produir-se pel conflicte català.

Que Espanya deixi d'estar marcat com a país que és incapaç de domar els seus comptes és un bon senyal, encara que a hores d'ara més que un objectiu ja és una qüestió d'orgull perquè el país corre el perill de ser l'únic amb aquest estigma. Portugal, Bèlgica, Croàcia i Grècia van sortir del braç corrector de la UE el passat any i al costat d'Espanya només queden França, que està a punt d'abandonar-lo amb les reformes del Govern d´Enmanuelle Macron, i el Regne Unit, que el que deixarà és la Unió Europea.

A Espanya ja ningú li pot treure la llufa de ser el país que més temps fa que està sota el jou del procediment de dèficit excessiu, establert per la UE com a mesura correctora per vetllar per unes finances públiques sanejades. Quan el dèficit supera el 3% del producte interior brut (PIB) sona l'alarma. En el cas d'Espanya el procediment va ser obert en la primavera de 2009, quan al Govern de José Luis Rodríguez Zapatero el va sorprendre la crisi i va passar d'una situació de superàvit a una altra de dèficit del 3,8%. El descobert va arribar a superar el 10% i, quan semblava que començava a controlar-se, el Govern de Mariano Rajoy va aprovar les rebaixes de l'IRPF i Societats en vigílies de les eleccions de 2015 i l'objectiu va tornar a escapar-se malgrat el fort ritme de creixement de l'economia espanyola.

Ara tot sembla indicar que Espanya podrà llevar-se el jou. Cal esperar al fet que es publiquin les xifres oficials de dèficit i al fet que Europa les validi. Llavors Espanya podrà deixar enrere aquest complex d'economia incomplidora i incapaç de controlar les seves desviacions pressupostàries. A més, des d'aquest moment el Govern tindrà més llibertat per gestionar els seus comptes. S'acabaran les polítiques correctores supervisades per la Comissió, les exigències disfressades de recomanacions i les amenaces de sanció si no es compleixen objectius. No obstant això, abandonar el procediment de dèficit excessiu no equival a desprendre's del control de la Comissió Europea. El Pacte d'Estabilitat i Creixement (PAC) no només posa el focus en el dèficit, també ho fa sobre el deute públic i aquí Espanya encara té molts deures per fer. L'objectiu és baixar del 60% del PIB i Espanya supera el 98%. Un altre llarg camí.