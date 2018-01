Les vendes de cotxes de gasolina superen en un 5,6% les de dièsel el 2017 a Catalunya

Les vendes de cotxes de gasolina han superat en un 5,6% les de dièsel durant el 2017 a Catalunya. Concretament, el 49,2% dels cotxes venuts a Catalunya el 2017 van ser de gasolina i el 43,6%, de dièsel, segons ha informat aquest dijous Faconauto. La patronal subratlla que aquestes dades s'expliquen per la reculada que han patit les matriculacions de cotxes de dièsel, que van caure un 13,1% l'any passat, mentre els de gasolina van disparar les seves vendes un 25,8%.

La patronal també destaca que les vendes de cotxes que es mouen amb combustibles alternatius han confirmat la seva tendència a l'alça, la qual cosa es reflecteix en els forts creixements que han experimentat. En aquest sentit, el 2017 es van vendre 12.233 vehicles híbrids, amb un creixement del 71% el 2017 i ja suposen el 6,4% del mercat.

Per la seva banda, les vendes de vehicles elèctrics van experimentar l'any passat un ascens del 101,5%, tot i que només es van registrar 943 matriculacions.

"S'ha volgut enterrar molt ràpid el dièsel i les dades mostren que resisteix i que les seves virtuts fan d'aquest combustible una alternativa per a molts compradors", ha afirmat el director de comunicació de Faconauto, Raúl Morales, que ha apuntat que "Espanya és un país que ha apostat durant molt temps per aquesta tecnologia, i sembla que això no canviarà de la nit al dia". No obstant, Morales ha destacat el fort creixement dels cotxes amb gasolina i especialment d'altres combustibles alternatius, "que cada vegada guanyen més pes, especialment els híbrids".

"Anem cap a un escenari en el qual conviuran tots els combustibles, encara que s'anirà donant pas de manera progressiva a tecnologies que permetin molt baixes o, fins i tot, zero emissions", ha conclòs Morales.