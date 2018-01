Brussel·les proposa un tipus d'IVA al 0% i tres opcions reduïdes

La Comissió Europea ha proposat reformar el sistema actual d'IVA per donar més llibertat als països del bloc comunitari a l'hora de prendre decisions sobre els diferents tipus d'aquest impost, eliminant la llista de béns i serveis que actualment poden beneficiar-se del tipus reduït.

El comissari d'Assumptes Econòmics i Monetaris, Pierre Moscovici, va presentar en una roda de premsa la proposta legislativa, que no obstant això necessita ara unanimitat entre els Estats membres per ser aprovada.

La nova proposta de la Comissió Europea advoca per mantenir un tipus general mínim del 15%, però obre la porta al fet que els Estats puguin introduir dos reduïts entre el 5% i el general.

A més, les capitals podran establir una excepció del pagament de l'IVA (o tipus zero) i introduir-ne un altre més entre aquest tipus nul i els reduïts. En total, els Estats membres tenen llibertat per establir fins a cinc tipus diferents en aquest gravamen.



La mitjana del 12%

En tot cas, l'Executiu comunitari demana introduir una salvaguarda per la qual els països haurien de garantir que la mitjana ponderada dels tipus de l'IVA sigui superior al 12%, per evitar la competència fiscal entre els socis europeus i potencials riscos en la recaptació dels Estats.

El model actual va entrar en vigor el 1993 i estableix un tipus general d'IVA d'un 15% com a mínim per a tots els béns i serveis. No obstant això, els socis del bloc comunitari poden aplicar un tipus reduït d'almenys el 5% a una llista predefinida de béns i serveis. A més, alguns països gaudeixen d'un seguit de derogacions acordades quan es van unir al club europeu.

Brussel·les afirma que aquest model ha conduït a un «mosaic» de regulacions a la UE que també generen «desigualtats» en el bloc comunitari.